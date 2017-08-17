Москва, 17 августа, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделило более 800 млн рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 августа, на заседании председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Ingwar_JR Комсомольск-на-Амуре. Дом со шпилем

Он заявил, что правительство приняло решение выделить более 800 млн рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре, при этом 650 млн из этих средств пойдут на строительство детского больничного комплекса в городе.

Речь идёт о строительстве детского больничного комплекса в Ленинском округе города. Это мероприятие долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Общая стоимость строительства оценивается в 2,8 млрд рублей. Комплекс будет включать детскую поликлинику на 500 посещений в смену, лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение. В 2019 году объект должен быть сдан в эксплуатацию.

Также выделенные средства пойдут на реконструкцию драматического театра в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре. Все ремонтные работы на этом объекте должны быть завершены до конца 2017 года.

«За счёт резервного фонда мы помогаем, как и планировалось, завершить строительство, реконструкцию и оборудование четырёх театров: это новый детский центр в Кирове, театр оперы и балета в Ижевске, драматический театр в Комсомольске-на-Амуре и областной театр для детей и молодёжи в Рязани. Всё это театры, которые действуют, работают в провинции, что особенно важно для того, чтобы мы сохраняли единое культурное пространство. Суммарно выделяется более 400 млн рублей», — рассказал Медведев.

Он уточнил, что на реконструкцию театра в Комсомольске-на-Амуре выделено 172 млн рублей.