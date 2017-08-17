Баку, 17 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Армянские СМИ опубликовали письмо начальника генерального штаба вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова министру обороны Закиру Гасанову после апрельских боевых действий в Нагорном Карабахе, в котором сообщается число жертв ВС Азербайджана в период с 2 по 6 апреля 2016 г.

Photolure Армянские артиллеристы

В опубликованном сайтом voskanapat.info письме, датированном 28 апреля 2016 г., Садыков пишет:

Уважаемый господин министр,

Докладываю Вам, что в период с 2 по 6 апреля общие потери личного состава ВС АР составили 558 убитых и 1293 раненых военнослужащих. 58 из раненых военнослужащих находятся в крайне тяжелом состоянии. Из 558 погибших военнослужащих личности 52 идентифицировать не представляется возможным.

205 из погибших являются военнослужащими спецназа МО. 98 из них погибли во время наступательных боевых действий, осуществляемых в Талиш-Агдеринском (Мартакерт), 32 — Физули-Джебраильском, а 75 — в центральном направлениях.

В целях искоренения отрицательной критики в отношении Вооруженных сил со стороны населения АР, дальнейшего падения морально-боевого духа личного состава армии и панических настроений среди личного состава предлагаю:

1. Передачу трупов погибших военнослужащих ВС АР не осуществлять одновременно (около 60 в неделю).

2. Церемонии погребения части погибших военнослужащих по согласованию с родителями производить в ночные часы — под контролем.

3. Семьям погибших из фонда МО перечислить по 5 тыс. манатов.

Письмо начальника генерального штаба ВС Азербайджана министру обороны Закиру Гасанову

Следует отметить, что официальный Баку скрывает информацию о потерях в армии. 19 апреля 2016 г. пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что «в ходе последних событий, происходящих на линии соприкосновения войск, информация о погибших, раненых, их данные и воинские специальности составляют государственную тайну».

Тем не менее 5 апреля 2016 г. руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что ВС Азербайджана за время военных действий на линии соприкосновения в Карабахе потеряли 31 военнослужащего.

Таким образом, Азербайджан в 18 раз занизил число погибших во время боевых действий в апреле 2016 г.