Ярославль, 17 августа, 2017, 17:33 — ИА Регнум. «Группа ГАЗ» и ПАО «Россети» подписали в Ярославле соглашение о сотрудничестве. Техника ГАЗа, в том числе последние разработки, будет использоваться для электросетевого хозяйства России и создания в стране инфраструктуры источников питания для электромобилей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «ГАЗ» Соглашение «Группы ГАЗ» и ПАО «Россети»

Соглашение подписали президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин. Российский оператор энергетических сетей эксплуатирует свыше 11 тысяч автомобилей ГАЗа, а потребность в новой технике составляет несколько тысяч машин. Для эксплуатации сетей «Россетям» необходима надежная техника, способная работать в условиях бездорожья, а также спецтехника: краны, подъемники, манипуляторы. Сегодня все это есть у ГАЗа.

«Тысячи машин, выпущенных на заводах нашей компании, эксплуатируются в электросетевом хозяйстве страны. Сегодня «Группа ГАЗ» готова обеспечить ПАО «Россети» транспортом нового поколения, который позволяет добиваться максимальной эффективности при решении любых задач. Помимо этого, теперь мы переходим на новый уровень сотрудничества: компания «Россети», которая является одним из лидеров в России по внедрению инновационных технологий, становится инфраструктурным партнером «Группы ГАЗ» в развитии системы электротранспорта в регионах РФ», — сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

«Россети» планируют участвовать в развитии инфраструктуры для электромобилей. Одним из факторов, которые тормозят применение экологичного транспорта, является отсутствие инфраструктуры, прежде всего, зарядных устройств. ПАО «Россети» как одна из крупнейших электросетевых компаний мира намерено восполнить этот пробел. Партнерство с ГАЗом в этом направлении логично: «Группа ГАЗ» первой в России разработала электробус и провела на реальных маршрутах Москвы самые длительные в стране его испытания, в ходе которых он прошел 13 тыс км и перевез свыше 25 тыс пассажиров. «Группа ГАЗ» и ПАО «Россети» договорились о разработке новых образцов подобной техники, включая гибридные автомобили.

В 2014 году Ярославская область наряду с Московской стала пилотным регионом по развитию электрозарядного транспорта и электрозарядной инфраструктуры. Возможности для внедрения электромобилей в разные сферы хозяйства есть уже сегодня, нужна лишь заинтересованность и поддержка региональных и местных властей.

Еще одно направление сотрудничества — автономные источники энергии на базе двигателей ЯМЗ. Стороны договорились о расширении линейки дизель-генераторных установок на базе двигателей Ярославского моторного завода. Это направление также давно развивается в Ярославле. Дизель-генераторы применяются в качестве основных, резервных или аварийных источников электроэнергии для снабжения частных домов, дачных и вахтовых поселков, производственных и складских площадей.

Группа «ГАЗ» предложила энергетикам самые современные автомобили, которые она стала производить в последние годы. Среди них — различные виды спецтехники на базе автомобилей нового поколения «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», «Урал NEXT», а также знакомый ярославцам автобус «Вектор NEXT», на котором сейчас по центру Ярославля ездят туристы.