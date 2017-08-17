Луганск, 17 августа, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Неизвестный по телефону сообщил полиции МВД ЛНР о минировании здания администрации Луганска по адресу: улица Коцюбинского, 14. Об этом ЛуганскИнформЦентру сегодня, 17 августа, сообщили в мэрии столицы. Около 16.20 из здания были эвакуированы все сотрудники мэрии.

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«Якобы неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что задание городской администрации Луганска заминировано. В 16.20 всех сотрудников администрации эвакуировали из здания. Там уже работают соответствующие службы», — говорится в сообщении администрации.

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Специалисты взрыво-технической службы МВД ЛНР выехали к городской администрации Луганска, расположенной по улице Коцюбинского, 14, для проверки информации о якобы минировании здания. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

«Да, такой звонок был, сейчас наши взрывотехники выехали на место происшествия для проверки здания на наличие взрывоопасных предметов», — сообщили в ведомстве.

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