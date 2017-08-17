Москва, 17 августа, 2017, 16:47 — ИА Регнум. На форуме «Армия-2017» корпорация УВЗ впервые в ограниченно-открытом доступе покажет общественности новейший российский танк Т-14 «Армата», сообщается на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».

Vitaly V. Kuzmin T-14 «Армата» в Алабино

Являющийся на сегодняшний день единственным в мире танком третьего послевоенного поколения танк Т-14 «Армата» будет представлен на форуме в открытой, но неподвижной позиции. Ещё несколько изделий УВЗ будут участвовать только в закрытом показе, доступном лишь для военных специалистов.

Такие боевые машины, как Т-72, Т-80, Т-90 и БМПТ, посетители форума смогут увидеть в динамике.

В общей сложности УВЗ на III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» представит публике более 40 своих новых разработок, в числе которых восемь единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Кроме того, одновременно с мероприятиями в Подмосковье во Владивостоке представят военную и спецтехнику Тихоокеанского флота и ВКС России.