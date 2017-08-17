Сосновый Бор, Ленинградская область, 17 августа, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Сооружение энергоблока №1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС вышло на финишную прямую. Как сообщает управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС, на днях на площадке новых энергоблоков специалисты приступили к горячей обкатке оборудования энергоблока — последнему крупному этапу пусконаладочных работ перед включением нового энергоблока в сеть.

Vadim Zhernov Работа Ленинградской АЭС

В ходе горячей обкатки они проверят проектные характеристики основного оборудования, технологических систем и их готовность к эксплуатации и загрузке ядерного топлива. Таким образом, успешная реализация этапа горячей обкатки фактически будет означать готовность энергоблока №1 Ленинградской АЭС к загрузке ядерного топлива.

В настоящее время на энергоблоке №1 идет реализация масштабных пусконаладочных работ, в ходе которых в течение 30 суток специалисты проведут 78 испытаний на горячей воде в различных сценарных условиях и подтвердят работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки блока №1 в проектных, рабочих режимах.

За это время будет поэтапно проведен комплекс испытаний, в частности, осуществлена обкатка на горячих параметрах 4-х главных циркуляционных насосных агрегатов, продувка собственным паром главных паропроводов, комплексные испытания систем безопасности, проверка системы электропитания собственных нужд, а также системы управления и защиты реакторной установки.

Всё это позволит убедиться, что включение нового, самого современного и мощного энергоблока №1 Ленинградской АЭС в сеть состоится в запланированный срок, а его работа будет надежной и безопасной в течение всего периода эксплуатации.

По словам генерального директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова, подойти к этой важной технологической операции в установленный срок концерну удалось, в том числе благодаря применению ряда эффективных управленческих решений. А подтверждая готовность энергоблока к началу этапа горячей обкатки, глава концерна подчеркнул, что за 1,5 года работы с высоким качеством был выполнен огромный объем строительных, монтажных, пусконаладочных работ.

Важную роль грамотного управленческого подхода рабочей группы проектного управления, колоссальные усилия коллектива строителей, монтажников, наладчиков и всего персонала Ленинградской АЭС также отметил её директор Владимир Перегуда. Он сказал: «Безусловно, это значимое событие, которое радует, но требует от нас при выходе энергоблока №1 на финишную прямую еще большей концентрации сил. Сейчас нам предстоит выполнить еще одну ответственную задачу — перевести сооружаемый энергоблок №1 в состояние, в котором он сможет безопасно, надежно и эффективно работать, а для этого необходимо провести все испытания качественно, в требуемом объеме и в установленные сроки».