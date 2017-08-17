Якутск, 17 августа, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Во многих регионах России в 2017 году вспыхнули конфликты из-за зон минимально допустимых расстояний магистральных газопроводов. Газовики судятся с собственниками земельных участков и возведенных на них строений, причем, как правило, успешно. Сносу подлежит около 1 млн строений по всей стране. Хотя, по мнению ряда СМИ, юридические аспекты внесения ограничений в ЕГРН далеко не бесспорны.

СахаМедиа Егор Борисов встретился с владельцами «хатасских земель»

Но граждан суды упорно просят покинуть спорные участки. Как, например, это случилось с собственниками нескольких земельных участков, расположенных по правой стороне Покровского тракта в окрестностях Якутска. Неразбериха между Росреестром, АО «Сахатранснефтегаз» и администрацией города, а страдают от нее обычные люди. Их наделы неожиданно оказались в охранной зоне магистрального газопровода «ГРС-2 — Хатассы».

Затяжной спор собственников земельных участков с газовиками разрешился только после личного вмешательства главы Якутии Егора Борисова. 13 августа он встретился с владельцами «хатасских земель». Заместитель председателя правительства Игорь Никифоров описал масштаб проблемы: всего в зоне минимально допустимых расстояний магистрального газопровода расположены 454 земельных участка, из них полностью 294, частично — 160. Шестнадцать земельных участков (14 собственников) имеют объекты капитального и некапитального строительства.

Егор Борисов напомнил, что ранее он поручил хозяину газопровода, АО «Сахатранснефтегаз», приостановить подачу возможных новых исков против граждан, собственников земли, объявив мораторий на такие действия, которые будоражат людей и общественное мнение — «оставьте людей в покое».

И вот, как сообщила пресс-служба мэрии, 16 августа прошло совещание с участием руководителей профильных структур окружной администрации г. Якутска, Росреестра, АО «Сахатранснефтегаз». По его итогам принято решение о том, что для 14 земельных участков, где люди успели застроиться и заселиться, АО «Сахатранснефтегаз» разработает специальный внутренний регламент, где будут описаны все технические возможности и условия эксплуатации с соблюдением соответствующих мер безопасности. Судебное производство будет приостановлено, с каждым собственником «Сахатранснефтегаз» подпишет отдельное соглашение об эксплуатации. Таким образом 14 жилых построек, которые находятся в зоне прохождения магистрального газопровода и где живут люди, останутся. Для этих домов будет создан отдельный внутренний регламент, который позволит им существовать с соблюдением особых мер безопасности.

«Сегодня компания «Сахатранснефтегаз» будет разрабатывать особый регламент, который определит особые условия эксплуатации по 14 проблемным участкам, где есть капитальные застройки и где живут люди. В дальнейшем документ будет согласован с надзорными органами и принят в работу», — подчеркнул главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев.

Подобный прецедент «человеческого» решения проблемы стал едва ли не первым в России. Ведь правительство РФ еще только разрабатывает свои предложения о том, как решать подобные вопросы с учетом интересов граждан. По поручению президента РФ Владимира Путина это должно быть сделано к 1 сентября.