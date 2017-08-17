Рим, 17 августа, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Австрия объявила о том, что направит 70 солдат для патрулирования границы с Италией близ перевала Бреннер. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на полицию западной федеральной австрийской земли Тироль. Несмотря на то, что данное решение представляется более мягким после угроз прошедших недель о размещении танков на границе, итальянский МИД сообщает, что считает, что данное решение «неприемлемо и необоснованно».

Vitold Muratov Мост Европы. Перевал Бреннер

Ситуация на границе с Австрией, как отмечает МВД Италии, абсолютно спокойна. За первые семь месяцев 2017 года на итальянско-австрийской границе был запрещен въезд 1200 иностранным гражданам, что отражает тенденцию миграции из Австрии в Италию.

Полиция Тироля заявила, что контроль военные будут осуществлять не на фактической границе, но непосредственно в прилегающих районах, так как действует Шенгенское соглашение. Целью проверок является предотвращение нелегальной иммиграции и сохранение жизни людей, так как были случаи, когда иммигранты пытались пересечь границу под вагонами грузовых поездов. По данным самой же австрийской полиции, транзит мигрантов на границе в Бреннере до сих пор оказывается весьма ограниченным и составляет от 700 до 1000 людей в месяц.

Напомним, что весной 2017 года Австрия пригрозила Италии танками и колючей проволокой на границе у перевала Бреннер в случае увеличения потока беженцев. Однако до практической реализации угроз дело не дошло. Италия не раз заявляла, что усиление контроля и постройка стен на границах стран — членов Шенгенского соглашения идет вразрез с основными принципами ЕС.