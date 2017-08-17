Грозный, 17 августа, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В Чечне простаивают несколько заводов, построенных в разное время. Глава республики Рамзан Кадыров назвал недопустимой ситуацию, когда вводимые в строй объекты промышленности в итоге оказываются нерентабельными. В причинах, приведших к простою предприятий, он поручил разобраться председателю правительства Абубакару Эдельгериеву, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

На строительство и запуск новых промышленных производств были затрачены немалые деньги, отметил Кадыров, необходимо предпринять все меры, чтобы ввести их в строй и дать толчок дальнейшему развитию промышленности.

«Я поручил Эдельгериеву разобраться в причинах, приведших к простою некоторых ранее открытых заводов. Они уже должны были быть рентабельными и приносить доход в казну», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Задача-минимум — запустить заводы и фабрики, заявил глава региона. Далее надо работать над увеличением мощностей промышленных предприятий, чтобы Чечня вновь стала субъектом, который славился далеко за его пределами выпускаемой здесь продукцией промышленных предприятий и сельского хозяйства.

Особо остановился глава региона на ситуации вокруг строительства нефтеперерабатывающего завода. Надежды властей республики на его открытие, похоже, не оправдаются — «Роснефть» посчитала проект завода нерентабельным и решила открыть вместо него производство битума.

«Странным выглядит и сообщение «Роснефти» об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора», — заявил Кадыров.

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Отметим, в настоящее время в Чечне возводятся четыре завода в Шалинском районе на территории инновационного строительного технопарка «Казбек». Проекты почти завершены, проводится поставка и установка оборудования. По словам премьер-министра, проекту дали высокую оценку специалисты из Германии, которые предложили построить в технопарке еще до трех производств. Среди них завод по переработке природного камня.

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