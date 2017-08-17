Кому поперёк горла Россия и русский язык: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Нарастить военный потенциал: Турция и Иран договорились о сотрудничестве;
- Россия поперек горла: Ответственного за национальную безопасность Литвы обвиняют в связях с Кремлем;
- Кому мешает язык?: Центру государственного языка Латвии не понравились русские буквы на встрече министров;
- Смешно и безнадежно: Украина начала телетрансляцию каналов на Крым;
- Путь к звёздам через Крым: на полуострове могут создать тренировочную базу для космонавтов.