Москва, 17 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В I Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам национальностей, принимают участие уже более 5000 работ от более 1000 фотографов из шестнадцати стран мира.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Река Ваенга. Работа Максима Борисова, Североморск

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Жираф в тумане. Работа Александры Веселовой, Озеро Сычуль

К конкурсу присоединились участники из Болгарии, Армении и Южно-Африканской республики. Помимо фотографов из зарубежья, география конкурса охватывает 78 российских регионов.

Наибольшей популярностью у посетителей сайта пользуются снимки Северного Кавказа, Югры, Камчатки, островов Приморского края, пристани Мурманска и озер Карелии.

«Путешествуя и снимая по всему миру, я часто думал, как нам не хватает историй о нашей собственной стране, — комментирует Антон Ланге, член жюри, фотограф. — Уже сейчас на сайте можно встретить самые неожиданные уголки России. Ведь у нас очень много красивых мест, особенно удаленных. Конкурс позволил людям увидеть как туристическую классику — Байкал, Алтай, так и места, производящие гораздо более сильное впечатление — Полярный Урал, Триозерье, бухта Красной гальки на острове Русский, неожиданные тропы в Карелии, потрясающие виды Воронежской и Калужской областей. Приятно видеть не просто удачно отснятые пейзажи, но и фотографии, обладающие внутренним магнетизмом, притяжением. В голову в первую очередь приходят именно они».

Прием работ на конкурс продлится до 2 сентября.