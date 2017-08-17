«Русская цивилизация» выходит за пределы России
Москва, 17 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В I Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам национальностей, принимают участие уже более 5000 работ от более 1000 фотографов из шестнадцати стран мира.
К конкурсу присоединились участники из Болгарии, Армении и Южно-Африканской республики. Помимо фотографов из зарубежья, география конкурса охватывает 78 российских регионов.
Наибольшей популярностью у посетителей сайта пользуются снимки Северного Кавказа, Югры, Камчатки, островов Приморского края, пристани Мурманска и озер Карелии.
«Путешествуя и снимая по всему миру, я часто думал, как нам не хватает историй о нашей собственной стране, — комментирует Антон Ланге, член жюри, фотограф. — Уже сейчас на сайте можно встретить самые неожиданные уголки России. Ведь у нас очень много красивых мест, особенно удаленных. Конкурс позволил людям увидеть как туристическую классику — Байкал, Алтай, так и места, производящие гораздо более сильное впечатление — Полярный Урал, Триозерье, бухта Красной гальки на острове Русский, неожиданные тропы в Карелии, потрясающие виды Воронежской и Калужской областей. Приятно видеть не просто удачно отснятые пейзажи, но и фотографии, обладающие внутренним магнетизмом, притяжением. В голову в первую очередь приходят именно они».
Прием работ на конкурс продлится до 2 сентября.