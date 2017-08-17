Ярославль, 17 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля собирается купить на региональном телеканале 227 минут эфира для освещения деятельности органов городского самоуправления в сфере городского хозяйства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Http://dlmn.info/ru Жителям Ярославля покажут платные сюжеты о городском хозяйстве

Соответствующий лот выставлен на сайте госзакупок.

Подача заявок заканчивается 25 августа, а значит, городские власти планируют потратить почти 5 миллионов рублей за четыре оставшихся месяца года.

«Если каждый сюжет по 3 минуты, то в месяц выходит примерно 18 телесюжетов. Затем отсюда надо вычесть прямые эфиры, которые длятся полчаса и останется 3−4 сюжета в неделю. Это крохи, в первом полугодии у нас вообще не было денег на подобное», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израйлева.

Первое полугодие для подконтрольной мэрии прессы выдалось непростым. Например, газете «Городские новости» сократили финансирование на один миллион рублей, после чего издание уволило или перевело на полставки ряд сотрудников. В непростом финансовом положении находится и «Городской телеканал».