Донецк, 17 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В подконтрольном Вооруженным силам Украины Славянске в 2018 году тарифы на воду превысят донецкие почти в три раза. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили сегодня в республиканской службе по тарифам ДНР.

Антон Привальский ИА Красная Весна Вода утекает

По данным ведомства, кубометр воды для многоквартирных домов Славянска по новому тарифу должен стоить 17,11 гривен, стоков — 10,94 гривен. Итого — 28,05 гривен (64,51 рубля). Для сравнения в Донецке стоимость от КП «Донецкгорводоканал» составляет 12,20 рублей за кубометр водоснабжения и 11,07 рублей за кубометр стоков, что почти в 3 раза меньше, чем прогнозируемая цена в Славянске.

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В службе по тарифам ДНР также заявили, что стоимость жилищно-коммунальных услуг растет и в других регионах Украины: в Киеве увеличен тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий с 3 до 6,43 гривен за квадратный метр. Теперь киевляне платят в среднем в пять раз больше жителей Донецка.

«Политика ДНР — это сокращение расходов жилищно-коммунальных предприятий, поэтому они рационально относятся к средствам, поступающим от потребителей, и благодаря этому удерживают тарифы на довоенном уровне», — рассказали в ведомстве.

Стоит особо отметить, что города Донбасса снабжаются водой из реки Северский Донец, которая находится в нескольких километрах от города Славянск. Этот факт явно говорит о том, что киевские власти назначают экономически необоснованные тарифы. Для сравнения, столица ДНР снабжается водой из той же реки по каналу Северский Донец — Донбасс. Протяженность этого канала более 120 километров.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с жительницей Славянска на условиях анонимности: «После того как в июле 2014 года ополчение вышло из Славянска и перебазировалось в Донецк, в нашем городе настал просто ад, как при немцах во времена войны. Нас же за людей не считают, если мы не поем гимн Украины и не кричим националистические лозунги, то для «освободителей» из Киева и Львова мы не люди. Нас постоянно унижают, запугивают расстрелами и физическим воздействием. Тарифы на воду — это лишь верхушка айсберга украинского нацизма, который мы все здесь вынуждены терпеть. У нас же здесь речка рядом течет, с которой весь Донбасс воду пьет. Это нам киевская власть такими тарифами показывает, что мы плохо любим Украину и не являемся чистокровными украинцами. Действительно, не являемся, мы — русские! Как выжить с такими тарифами на коммуналку, мы не знаем. И ситуация ухудшается с каждым месяцем».