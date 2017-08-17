Казань, 17 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В Казани 17 августа объявлен аукцион по оказанию услуг охраны Крестовоздвиженского собора. Именно здесь размещается «ватиканский» список иконы Казанской Божией Матери, переданный Татарии в 2005 году. Оплатят услугу из бюджета Казани, а охранять святыню будет как вооружённая, так и невооружённая охрана. Итоги тендера подведут 28 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком торгов выступает МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани». Начальная цена лота — 1 200 480 рублей. За эти деньги победитель должен будет обеспечить собор тремя круглосуточными постами охраны, один из которых вооружённый. В задачи подрядчика входит в том числе организация контрольно-пропускного режима. Исполнителю запрещено давать интервью, проводить встречи и переговоры, касающиеся контракта. Кроме того, каждые четыре часа сотрудники охраны должны обходить здание по периметру, не допуская нанесения на фасад здания рисунков и надписей. У исполнителя контракта должна быть собственная группа оперативного реагирования, способная в случае ЧП прибыть на место в течении 15 минут.

В технической документации уточняется, что площадь собора составляет 9,98 тыс. кв. м. Он расположен на улице Япеева, 11 в Казани. Услуга должна быть предоставлена в период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.

По информации с информационно-просветительского сайта Татарстанской митрополии, 21 июля 2005 года Казанской епархии «был передан чудотворный «Ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери, который установили в Крестовоздвиженском храме. В настоящее время чудотворные списки Казанской иконы также находятся в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище и в Никольском кафедральном соборе».

Впервые о том, что Казанская икона хранится у папы Иоанна Павла II, ватиканские чиновники официально заявили в 2000 году. А в августе 2004 года папа объявил о намерении передать икону в Россию. По решению патриарха Алексия II образ передали в Крестовоздвиженский собор, где он хранится и по сей день.

«До наших дней Крестовоздвиженский храм сохранился в несколько изменённом виде. Долгое время здание использовалось пединститутом, а в 2004 году передано воссозданному Казанско-Богородицкому монастырю», — пишет альманах «Православный Собеседник».

Собор построен в 1882—1887 годы. В 2005 году в нём были проведены реставрационные работы.