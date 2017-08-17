Челябинск, 17 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Скульптура Ленина, снесённая в первомайские праздники на территории Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), признана аварийной. Восстанавливать скульптуру руководство завода не планирует, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЧКПЗ.

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

«По результатам проверки было установлено, что скульптура серьезно повреждена коррозией и трещинами, и полностью ликвидировать имеющиеся многочисленные повреждения невозможно. Реставрация невозможна, учитывая длительный срок, — около шестидесяти лет простояла скульптура на территории ЧКПЗ. Причем она накренилась. Учитывая этот сильный крен, сделан вывод об аварийном состоянии скульптуры и возможности обрушения конструкции при ее дальнейшей эксплуатации», — сообщила начальник пресс-службы ЧКПЗ Юлия Чебыкина.

Представитель завода добавила, что представленные выводы по состоянию памятника были подготовлены в результате «компетентной проверки компетентной организацией». На вопрос корреспондента ИА REGNUM о возможности восстановления или воссоздания памятника Ленину в пресс-службе завода ответили, что об этом им ничего не известно.

Напомним, в период первомайских праздников 2017 года вышедшие на смену работники ЧКПЗ заметили, что всегда находившаяся на территории скульптура Ленина была снесена. Руководство завода поначалу отказалось комментировать произошедшее. Позже депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил, что снос — чисто техническая процедура, связанная с вопросами безопасности, безо всякого политического подтекста.

Отметим, рабочие предприятия, представители профсоюзов, инженерно-технические работники никак не отреагировали на утрату скульптуры создателя первого в мире социалистического государства СССР. Краеведы пояснили, что она была, скорее всего, массовым изделием, растиражированной копией созданного неизвестным скульптором памятника.