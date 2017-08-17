Белгород, 17 августа, 2017, 16:01 — ИА Регнум. За первое полугодие 2017 года жители Белгородской области хранили во вкладах в банках почти 204 млрд рублей, что на 20 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Корзун Андрей (Kor!An) Банковский сейф

Сообщается, что преимущественно жители области хранят деньги в национальной валюте. Вклады в рублях составляют 78,4% от их общего объёма.

При этом индивидуальные предприниматели (ИП) области разместили на своих счетах около 3,5 млрд рублей, что на 16,4% больше аналогичного периода 2016 года.

Также отмечается, что объём кредитования юридических лиц и ИП в регионе в первом полугодии 2017 года вырос на 22,5% и составил 98,6 млрд рублей. Наиболее заметный рост кредитов отмечен по предприятиям обрабатывающих производств, им было выдано 37,4 млрд рублей, что на 35,8% больше аналогичного периода 2016 года.