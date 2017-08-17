Москва, 17 августа, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Российский рубль 17 августа продолжает плавно укрепляться в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«Краткосрочная перспектива торгов парой доллар/рубль такова, что здесь присутствует вероятность прохода к 59,00. Дальше нужны будут веские поводы. На текущий момент их нет», — считает эксперт.

«Значит, пара доллар/рубль еще немного поболтается в невесомости и вернется в диапазон 59,5−61,00. Налоговый период отчасти поддерживает российскую валюту, но этот факт, как обычно, переоценивать не стоит», — отметила Бодрова.

«Нефтяная составляющая в настоящее время мало учитывается инвесторами. Этому тоже есть логичное объяснение: впереди серьезные корпоративные выплаты по внешним долгам (пик придется на сентябрь, а затем на декабрь), и компании уже сейчас присматриваются к покупкам иностранной валюты. От диапазона 58,80−59,00 это делать значительно удобнее», — пояснила эксперт.

Добавим, 17 августа доллар США стоит 59,30 рубля (-0,1%). Евро торгуется по 69,57 рубля (-0,47%).

Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 18 августа, составляют 59,24 рубля за американскую валюту и 69,65 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 41 и 34 копейки соответственно.

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