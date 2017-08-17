Рыбинск, Ярославская область, 17 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция подозревает мэра Рыбинска в нарушении избирательных прав граждан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook кандидат в губернаторы Ярославской области, депутат областной думы Сергей Балабаев.

Rybinsk.ru Денис Добряков

Балабаев написал заявление в УМВД Ярославской области на действия мэра Рыбинска. Он считает, что глава города Денис Добряков мешал Сергею Балабаеву встречаться с избирателями. Полиция, как утверждает, начальник МУ МВД России «Рыбинское» Вадим Иванов, провела проверку указанного депутатом факта и отправила обращение депутата в следственный отдел по городу Рыбинска Следственного комитета Ярославской области. Полиция усмотрела в этом признаки состава преступления, предусмотренного часть 2 статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Следственного комитета Ярославской области Кристина Гузовская, никаких документов из рыбинской полиции не поступало. Напомним, что сообщение рыбинской полиции о передаче дел в следком датировано 31 июля.

«Я не нахожусь под следствием. Чтобы передать дело в Следственный комитет, надо сначала провести проверку, а ее не было. Депутат Сергей Балабаев писал нам заявление, чтобы провести встречу с избирателями на том или ином предприятия, но потом сам же отказывался от этого. У нас есть целая папка с его отказными письмами. Единственный отказ, который он получил от нас — это встреча на территории спортивной школы. Там в этот момент проходили соревнования, и мы не имели права в это время проводить там встречи с избирателями. Думаю, что заявление Сергея Балабаева в полицию было вызвано именно этим фактом. И, скорее всего, оно сделано было на эмоциональном порыве», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.