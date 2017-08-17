Улан-Батор, 17 августа, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Монгольские учителя требуют повышения зарплаты. В противном случае 1 сентября будет организована забастовка. Об этом 17 августа заявил временный комитет учителей на пресс-конференции.

One Laptop per Child Школа в Уланбаторе. Монголия

По данным комитета, требование поддержали уже 32 тысячи педагогов: в каждом из 21 аймака (района) Монголии были созданы временные комитеты по требованию повышения зарплаты. Коллективно было составлено письмо, адресованное правительству.

В своем требовании учителя потребовали от премьер-министра Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбата увеличить им минимальную зарплату до 1,6 млн тугриков (примерно 38 тысяч рублей), с целью выйти на мировой уровень качества образования. А до 2020 года — повысить зарплату учителя до 3500 долларов. Официального ответа учителя будут ждать до 24 августа, в противном случае организуют бессрочную забастовку по всей стране с 1 сентября, заявили представители комитета.

На сегодняшний день учителя монгольских государственных школ в среднем получают 400−600 тысяч тугриков в месяц (около 10 тысяч рублей).

После пресс-конференции более 300 учителей дошли до Дома правительства и официально передали свое письмо чиновникам. Пока реакции со стороны власти не последовало.

Однако некоторые наблюдатели считают, что в нынешнем трудном экономическом положении, которое сложилось в стране, правительство не сможет принять решение о повышении зарплаты: для получения кредитов от МВФ власти страны пообещали не повышать зарплаты государственным служащим.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Монголия объявила, что страна примет участие в программе Extended fund facility МВФ по причине трудностей, связанных с состоянием государственного бюджета и платежного баланса страны. Для принятия участия в программе стране необходимо было внести поправки в государственный бюджет 2017 года, поэтапно увеличить ставки ряда налогов, выплаты социального страхования и повысить акцизы на алкоголь и сигареты. Также было решено не повышать зарплаты госслужащих и пенсии до 2020 года.

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По данным статистики, средняя зарплата в Монголии составляет более 800 тысяч тугриков (примерно 19 тыс. рублей), но в реальной жизни средней зарплатой считаются 400−500 тысяч тугриков (около 10 тысяч рублей).

Требование учителей общество приняло неоднозначно. Одни поддерживают учителей, ссылаясь на то, что цена бензина, которая сильно влияет на стоимость почти всех товаров и услуг в Монголии, за 1 литр составляет примерно 50 рублей, а цена за 1 кг мяса — более 200 рублей. Поэтому прожить на зарплату учителя непросто — люди берут кредиты. Другие же критикуют учителей, считая, что от забастовки пострадают лишь интересы учеников. В качестве примера приводят забастовку, организованную 22 года назад. Самая крупная в истории страны забастовка началась 18 апреля 1995 года по всей Монголии. Тогда более 600 учителей из 100 школ и 160 детских садов организовали протестные митинги. Акция продолжалась в течение 143 дней. Все это время школы не работали.