Волгоград, 17 августа, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В Волгоградской области будут достроены более двух десятков проблемных домов. В настоящее время в плане-графике мер по решению проблем обманутых дольщиков в регионе, представленном в Минстрой РФ, значится 23 таких объекта. Такую информацию ИА REGNUM озвучили в областной администрации 17 августа.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

Что касается недобросовестных застройщиков, то в отношении них за последнее время в волгоградском регионе возбуждено четыре уголовных дела, проводятся процессуальные проверки по ещё четырем строительным компаниям.

Как доложил на видеоселекторном совещании, которое провёл полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, в поле зрения дознавателей попали руководители организаций-застройщиков ЗАО «Юниж-Строй», ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», ООО «Орион» и ООО «АхтубаСитиПарк». Глава региона уточнил, что в 2015 году нецелевое использование денежных средств дольщиков было выявлено у пяти застройщиков на общую сумму 388 млн рублей, в 2016 году — у шести компаний на сумму 628 млн рублей.

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В Волгограде аферистка заработала на дольщиках 32 млн рублей

Глава региона напомнил, что специальная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав участников долевого строительства, действует не только на региональном уровне, но и в каждом муниципалитете. С 2014 ода в регионе было завершено 36 проблемных объектов, ещё по четырём домам людям возвращены деньги в порядке конкурсного производства. В итоге были восстановлены права 2932 жителей.

Власти в достройку проблемных домов не вкладываются, застройщики, как правило, завершают строительство проблемных объектов за счёт собственных средств. Со своей стороны чиновники принимают меры по увеличению инвестиционной привлекательности проблемного объекта, оказывают содействия в подключении к инженерным сетям, заключает с застройщиком муниципальные контракты на приобретение жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении генерального директора компании застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк» в городе Волжском Волгоградской области было возбуждено в середине июля 2017 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, 42-летний подозреваемый, непосредственно руководивший строительством домов и управлявший распределением денег, допустил нецелевое расходование свыше 42 млн рублей. Это были деньги дольщиков, сложившихся в строительство. Преступные действия руководителя фирмы привели к тому, что стройка была остановлена, а собственник квадратных метров до сих пор остаются без жилья.