Севастополь, 17 августа, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Правительство Севастополя направит 1,5 млрд федеральных средств и получит акции предприятия в качестве доли аэропорта «Бельбек». Деньги направят на реконструкцию гражданской части воздушного узла. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

@Melee Аэропорт «Бельбек»

Предполагается, что федеральные средств поступят в форме субсидии в бюджет Севастополя. Затем бюджетные инвестиции направят акционерному обществу «Международный аэропорт Симферополь».

«И мы сделаем взнос — все 1,5 млрд рублей — в уставной капитал, на реконструкцию аэропорта Бельбек, и в последующем получим часть акций акционерного общества «Международный аэропорт Симферополь», — сообщил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

По его словам, реконструкцию Бельбека проведет «Аэропорт «Симферополь», чьим подразделением является севастопольский аэропорт.

«Сама реконструкция Бельбека начнется в 2018 году, а сегодня мы готовим в этой связи необходимую нормативно-правовую базу», — подчеркнул Ахтемов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально правительство Севастополя рассчитывало, что аэропорт будет круглогодичным, и заявляло о планах создания крупного воздушного узла, конкурирующего с аэропортом Симферополя.

После того как Севастополь не нашел инвестора для строительства гражданской части аэродрома, «Бельбек» стал филиалом «Аэропорта «Симферополь».

В федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года было предусмотрено 1,776 млрд рублей на организацию гражданского сектора аэропорта.

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В июле 2017 года власти Севастополя заявляли об использовании «Бельбека» для региональной авиации — на расстояния до 600 км.

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