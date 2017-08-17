Центру госязыка Латвии не понравились русские буквы на встрече министров
Рига, 17 августа, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) просит министерство сообщения разъяснить ситуацию с использованием карточек с именами на русском языке во время пресс-конференции министра сообщения Латвии Улдиса Аугулиса и министра транспорта России Максима Соколова, сообщает LETA.
По словам представителя ЦГЯ Виестура Разумовскиса, это неправильные действия с точки зрения организации и с позиций языковой политики. Закон о госязыке предусматривает только две категории языков — государственный и иностранные, без всякой иной градации. По мнению языковых инспекторов, поскольку Латвия была принимающей стороной во встрече министров, то и карточки с именами должны были быть на латышском языке.
Напомним, 15 августа под руководством Аугулиса и Соколова в Риге прошло седьмое заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».