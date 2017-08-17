В здании горизбиркома Ярославля начаты противоаварийные работы
Ярославль, 17 августа, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В здании на улице Нахимсона, 17 будут проводиться противоаварийные работы: укрепление несущих конструкций и фундамента, после чего туда вернутся люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.
Сегодня он лично осмотрел аварийное здание, откуда была произведена эвакуация сотрудников горизбиркома и департамента социальной политики мэрии.
«Собственник помещения на первом этаже — ООО «Ярославский печатный двор» — производил земляные работы без разрешения со стороны департамента культуры и контрольно-надзорных органов. В марте мы проводили проверку силами муниципально-земельного контроля и департамента архитектуры города. По итогам было выдано предписание, на которое, к сожалению, собственник не отреагировал. И вот сейчас мы получили письмо от МЧС. Там указано: согласно предварительной экспертизе производства данных строительных работ есть опасение, что нарушена стабильность несущих конструкций здания. В связи с этим было предложено ограничить в него доступ людей на период противоаварийных работ. Что мы и сделали: сегодня с утра был ограничен доступ в здание», — пояснил Сергей Тарасов.
По его словам, департамент социальной политики и МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля временно будет располагаться в бывшем здании Кировской администрации по адресу ул. Республиканская, д.33. По поводу городской избирательной комиссии пока полной ясности с новым адресом нет. Тем не менее, Сергей Тарасов отметил, что работа эвакуированных организаций, в том числе и по приему жителей, не будет прекращена ни на минуту.
Что касается противоаварийных работ, то они уже начались и направлены на укрепление несущих конструкций, фундамента.
«Проект разработан собственником помещений, он находится в департаменте культуры и сегодня будет утвержден. В течение полутора недель мы надеемся завершить эти работы и вернуть на свои места всех сотрудников. Все службы вернутся на место и будут функционировать в прежнем режиме», — пояснил первый заместитель мэра.
Что касается собственника, который производил работы по выемке грунта, то ему придется нести ответственность за свои действия.
«Мы провели заседание КЧС города с участием Следственного комитета и прокуратуры, проинформировали их о необходимости начать соответствующие проверки в отношении собственника, в том числе ему будут предъявлены и затраты, которые понесет мэрия в результате временного перемещения сотрудников» — пояснил Сергей Тарасов.
По его словам, привезти обратно землю и засыпать в подвал нельзя, так как это здание является памятником архитектуры, ему много лет, и фундамент имеет систему сложенных из булыжника конструкций.
«Булыжники никак не закреплены, отсутствует закрепляющая основа, поэтому в противоаварийные мероприятия вошли бетонные работы, затирка этих каменных фундаментов и восстановление целостности пола, засыпка ямы, которую вырыл собственник. Этот комплекс работ позволит не сомневаться в том, что безопасности людей ничего не угрожает» — отметил Тарасов.
Что касается соседнего здания — гостиничного комплекса «Алеша Попович двор», — руководство которого и начало бить тревогу, то мэрия и КЧС рекомендовали ограничить доступ людей в ту часть здания, которая имеет одну общую несущую стену с аварийным зданием.