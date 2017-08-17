Ярославль, 17 августа, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В здании на улице Нахимсона, 17 будут проводиться противоаварийные работы: укрепление несущих конструкций и фундамента, после чего туда вернутся люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

Горизбирком ищет новое помещение

Сегодня он лично осмотрел аварийное здание, откуда была произведена эвакуация сотрудников горизбиркома и департамента социальной политики мэрии.

«Собственник помещения на первом этаже — ООО «Ярославский печатный двор» — производил земляные работы без разрешения со стороны департамента культуры и контрольно-надзорных органов. В марте мы проводили проверку силами муниципально-земельного контроля и департамента архитектуры города. По итогам было выдано предписание, на которое, к сожалению, собственник не отреагировал. И вот сейчас мы получили письмо от МЧС. Там указано: согласно предварительной экспертизе производства данных строительных работ есть опасение, что нарушена стабильность несущих конструкций здания. В связи с этим было предложено ограничить в него доступ людей на период противоаварийных работ. Что мы и сделали: сегодня с утра был ограничен доступ в здание», — пояснил Сергей Тарасов.

По его словам, департамент социальной политики и МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля временно будет располагаться в бывшем здании Кировской администрации по адресу ул. Республиканская, д.33. По поводу городской избирательной комиссии пока полной ясности с новым адресом нет. Тем не менее, Сергей Тарасов отметил, что работа эвакуированных организаций, в том числе и по приему жителей, не будет прекращена ни на минуту.

Что касается противоаварийных работ, то они уже начались и направлены на укрепление несущих конструкций, фундамента.

«Проект разработан собственником помещений, он находится в департаменте культуры и сегодня будет утвержден. В течение полутора недель мы надеемся завершить эти работы и вернуть на свои места всех сотрудников. Все службы вернутся на место и будут функционировать в прежнем режиме», — пояснил первый заместитель мэра.

Что касается собственника, который производил работы по выемке грунта, то ему придется нести ответственность за свои действия.

«Мы провели заседание КЧС города с участием Следственного комитета и прокуратуры, проинформировали их о необходимости начать соответствующие проверки в отношении собственника, в том числе ему будут предъявлены и затраты, которые понесет мэрия в результате временного перемещения сотрудников» — пояснил Сергей Тарасов.

По его словам, привезти обратно землю и засыпать в подвал нельзя, так как это здание является памятником архитектуры, ему много лет, и фундамент имеет систему сложенных из булыжника конструкций.

«Булыжники никак не закреплены, отсутствует закрепляющая основа, поэтому в противоаварийные мероприятия вошли бетонные работы, затирка этих каменных фундаментов и восстановление целостности пола, засыпка ямы, которую вырыл собственник. Этот комплекс работ позволит не сомневаться в том, что безопасности людей ничего не угрожает» — отметил Тарасов.

Что касается соседнего здания — гостиничного комплекса «Алеша Попович двор», — руководство которого и начало бить тревогу, то мэрия и КЧС рекомендовали ограничить доступ людей в ту часть здания, которая имеет одну общую несущую стену с аварийным зданием.