Москва, 17 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Трансляция пяти украинских каналов на Крым пойдет на пользу российским гражданам, живущим на полуострове: у них появится возможность посмеяться над украинской пропагандой, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Robbie Grubbs Сильное удивление

«Данная попытка оказать информационное воздействие на граждан России, проживающих в Крыму, мне представляется неактуальной, поскольку пропагандистский продукт, выдаваемый украинским телевидением, неконкурентоспособен в отношении российских ведущих телеканалов.

Что касается подборки новостей с Украины и тех идеологических акцентов, которые будут делаться в политических шоу, то, на мой взгляд, это лишний раз укрепит крымчан в правильности сделанного ими в 2014 году выбора в пользу России. Потому что, как мы видим, на Украине сегодня уровень русофобии и ненависти к России зашкаливает.

И ознакомление жителей Крыма с образцами этой информационной продукции пойдет только на пользу. Уверен, через две-три недели в Крыму появится большое количество сатирических мемов и видеороликов, в которых будет высмеиваться пропагандистский продукт необандеровской Украины».

Ранее о том, что на территорию Крыма с Чонгара (Херсонская область), началось тестовое вещание пяти украинских телеканалов, заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, на территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «UA: Крым», «5 канал», «Черноморская телерадиокомпания».

В соцсетях пользователи уже выражают недоумение решением начать вещание на Крым. В частности, комментаторам непонятно, кто это будет смотреть, разве что «засланные украинские диверсанты», потому что жителей полуострова вряд ли заинтересует «лживая» украинская пропаганда.