Берн, 17 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. «Алексей Улюкаев виноват не в коррупции, а в том, что мешал планам одного из главных тяжеловесов российской энергетики Игоря Сечина, личного друга Владимира Путина, — считает корреспондент швейцарской Le Temps Эммануэль Гриншпан. — Два миллиона долларов, которые экс-министр экономики мог потребовать у главы «Роснефти», может показаться внушающей уважение суммой только для обычных людей, живущих на свою небольшую зарплату. В элитных кругах — это не та сумма, ради которой идут на риск противостояния с одной из самых могущественных фигур России».

Эжен Делакруа. Испуганный конь в лунном свете. 1829

По мнению журналиста, сегодняшний процесс — это «предупреждение всему либеральному блоку правительства, в который входят вице-премьеры Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов, премьер Дмитрий Медведев и экономический советник президента Андрей Белоусов. Они давно противостоят Сечину, который регулярно отпускает в их адрес критические замечания».

Автор уверен, что «25 лет дружбы, которые связывают нынешнего главу «Роснефти» с нынешним президентом России, свидетельствуют о том, что шансов у либералов нет. Приговор Улюкаеву, а по его статье наказание может варьироваться от 8 до 15 лет лишения свободы, зависеть будет только от одного: насколько сильно власть посчитает нужным испугать либеральную часть элиты».