Великий Новгород, 17 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. На Троицком раскопе в Великом Новгороде найдена новая берестяная грамота. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, в слоях первой половины XIV века сохранился фрагмент документа, порванного ещё в древности.

Novgorodmuseum.ru Берестяная грамота №1092

Находку нашли на XVI участке Троицкого раскопа 16 августа. Грамоте присвоен порядковый номер 1092 и она уже прочитана академиком РАН Андреем Зализняком.

В начале грамоты сказано: «Что ходил пеший человек…». По словам учёных, такое определение встречается в берестяных текстах впервые. Во второй строке упоминаются «соболины» — очевидно, соболиные меха. Буквы последней строки почти вдвое мельче, чем в двух первых строках и прочитываются как «княжжъ Коста-(н)…». Учёные предполагают, что речь идёт о князе Константине.

Отметим, что этот фрагмент послания на бересте — уже третья грамота, найденная археологами в нынешнем сезоне в Великом Новгороде. Все три найдены на Троицком раскопе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в слоях XIII века был обнаружен фрагмент делового письма, в котором речь шла о попе.

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Ещё одна берестяная грамота была найдена в июле в слоях XII века — это загадочный список, скорее всего, приглашённых на крестины. Грамота уникальна также тем, что содержит древний знак препинания — вертикальную черту.

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Напомним также, что берестяные грамоты археологи находят не только в Великом Новгороде. На раскопках в Старой Руссе в июле 2017 года также обнаружили грамоту — 47-ю по счёту.

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Первая берестяная грамота была найдена на Неревском раскопе в Новгороде в 1951 году.