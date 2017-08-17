Обнинск, Калужская область, 17 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. 16 августа 2017 года в Обнинске Калужской области ушёл из жизни Михаил Федотович Троянов — один из последних наиболее известных представителей научной школы в области ядерной и реакторной физики и техники, созданной академиком А.И. Лейпунским в Физико-энергетическом институте. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска Калужской области.

Пресс-служба администрации Обнинска Михаил Федотович Троянов

Михаил Троянов — инженер-физик, доктор технических наук, профессор. Родился 23 ноября 1931 года в городе Верхнеуральске Челябинской области. После окончания в 1955 году МИФИ был направлен на работу в Лабораторию «В» — так назывался в то время Физико-энергетический институт. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию и был назначен заведующим расчетно-физической лаборатории, с 1969 года — заведующий отделом, с 1976 года — заведующий сектором, с 1977 года — заместитель директора ФЭИ по научной работе, в 1987—1992 годах — директор ФЭИ.

Ушёл с поста директора ФЭИ по состоянию здоровья в 1992 году, но до 2001 года оставался главным научным сотрудником — советником дирекции ФЭИ, долгое время являлся членом диссертационного совета ГНЦ РФ — ФЭИ и до последних дней членом НТС ГНЦ РФ — ФЭИ в Обнинске.

Михаил Троянов занимался работами по расчётно-физическому обоснованию быстрых реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600. Существенное место в его научной деятельности занимали исследования различных перспективных компоновок активных зон быстрых реакторов, исследования различных видов топливных композиций, путей повышения коэффициента воспроизводства и технико-экономической эффективности. После ввода в эксплуатацию реакторов БОР-60, БН-350, БН-600, важнейшей работой стал анализ результатов пуска и исследования реальных характеристик этих объектов.

На протяжении научной карьеры оставался последовательным приверженцем быстрых натриевых реакторов. В 1978 году вместе с другими участниками работ по созданию реактора БН-350 он был награжден Государственной премией СССР, а в 1982 году — Ленинской премией за БН-600.

Также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть». В 1994 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».

Всю свою научную карьеру Михаил Федотович провел в Обнинске, награждён медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» 3 степени.

Автор книги воспоминаний «Моей судьбой стал Физико-энергетический институт», которую Троянов, из-за сильной потери зрения, диктовал на магнитофон.

Прощание с Михаилом Трояновым пройдёт в ДК ФЭИ 19 августа с 11 до 11.30.