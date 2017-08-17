Мадрид, 17 августа, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В 2012 году Испания являлась в России третьим по величине импортером фруктовой продукции (оборот составлял 335 млн евро), шестым — в мясном секторе (268,7 млн евро) и шестое же место занимала по поставкам овощей и зелени (133,7 млн евро). В 2014 году, когда Россия ввела ответные меры на санкции ЕС, показатели внешней торговли иберийского королевства катастрофически упали. Сегодня испанский Институт экспорта и инвестиций (ICEX), проанализировав печальную статистику своей экономики «под российским вето», назвал цифру 785 млн евро — столько Испания потеряла за один только 2015 год, оставшись без рынка России, пишет издание El Diario.

Абрико

«Для нас — по масштабам рынка, разнообразию поставляемого ассортимента, удобной логистике — Россия не имеет альтернативы», — заявляет в интервью изданию директор испанской Федерации производителей и экспортеров фруктово-овощной продукции, цветов и живых растений (Fepex) Хосе Мария Посанкос.

Потерять такого партнера — почти убийственно для фруктового сектора страны. Последствия уже жестко сказываются: аграриям не только некуда везти свой урожай, но и продавать его оставшимся оптовикам становится невыгодно — те, пользуясь ситуацией, принуждают фруктовиков сбывать такой «скоропорт», как персики и нектарины, по цене 10−15 центов за кг при себестоимости 35, многие хозяйства на грани разорения, приводит данные Ассоциации молодых фермеров (ASAJA) издание El País.

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Чтобы хоть как-то разгрузить сток цитрусовых на складах, в некоторых испанских супермаркетах установили мощные соковыжималки — покупатели сами себе разливают по бутылкам свежий апельсиновый сок. Но, перефразируя известное, чтобы спасти цитрусовый экспорт Испании, населению страны столько не выпить…

Терпят убытки животноводы — 20% экспорта свинины приходилось на российский рынок, теперь эта квота спешно перебрасывается на другие страны, например, Китай.

При этом испанские СМИ напоминают, какие продукты не попали под российское вето: вино, маслины, оливки и оливковое масло, соусы, кондитерские, макаронные и хлебобулочные изделия, а также рыбные консервы.

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