Томск, 18 августа, 2017, 05:02 — ИА Регнум. В Томской области прошли первые предвыборные теледебаты кандидатов на пост губернатора региона. В дискуссии, а скорее разговоре, который состоялся в эфире ГТРК Томск, участвовали только три кандидата из четырёх — депутат Законодательной думы области Наталья Барышникова (КПРФ), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Диденко (ЛДПР) и врач — травматолог-ортопед, депутат Законодательной думы региона Александр Ростовцев («Справедливая Россия»). Врио главы области Сергей Жвачкин участвовать отказался.

Цитата из видео Дебаты Диденко! Жесткая критика Жвачкина! Дебаты кандидатов в губернаторы Томской области

Вице-губернатор области по внутренней политике Сергей Ильиных такое решение Жвачкина объяснил тем, что тот желает «предоставить большее количество времени своим оппонентам».

«Представители других партий не раз говорили, что им не хватает эфиров в СМИ, чтобы сообщить о своей позиции. Жвачкин проводит встречи с жителями, напрямую с ними общается, рассказывает о своей позиции», — приводит «Коммерсантъ» слова Ильиных.

Таким образом, на трёх кандидатов теперь будет приходиться по десять минут бесплатного эфирного времени. Если бы в дебатах участвовали все четыре кандидата, то на каждого приходилось бы по семь с половиной минут. К тому же дебаты организаторы заменили коллективным выступлением кандидатов, что понравилось далеко не всем из них.

Отсутствие Жвачкина в студии ГТРК в своём минутном выступление раскритиковал кандидат от ЛДПР Алексей Диденко.

«К сожалению, вы не увидите на этих теледебатах, как считают некоторые, главного претендента на должность губернатора — врио Сергея Жвачкина, потому что он решил отсидеться эти дебаты за стенами свой дорогой резиденции», — отметил Диденко и потом неоднократно указывал на отсутствие Жвачкина и нежелание его ответить на вопросы избирателей и оппонентов в прямом эфире.

А говорили кандидаты на своих первых теледебатах о развитии сельских территорий в регионе, об основном содержании своих предвыборных программ и ответили на пару вопросов от жителей региона и оппонентов.

Политолог Дмитрий Пучкин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что отказ Жвачкина участвовать в дебатах неудивителен.

«Если взять современную российскую практику, то представители партии власти в дебатах не участвуют. Это их принципиальная позиция. И она, насколько я понимаю, основана на достаточно серьёзном и известном пиаровском постулате, который заключается в том, что раз у кандидата от партии власти заведомо выше рейтинг, то участием в дебатах с теми, у кого рейтинг ниже, они их приподнимают. Это известный принцип, поэтому им и не рекомендуется участвовать», — считает политолог.

Пучкин назвал ещё несколько возможных причин отказа Жвачкина.

«Есть такое понятие «сакральный характер власти». Своим участием в выборах с такими людьми, гораздо меньшего веса (в первую очередь я имею в виду здесь коммунистку, у Диденко вес неплохой, но у него электорат ограничен большим антирейтингом ЛДПР), он этим им подыгрывает. А тем, что отталкивает их от себя дебатами, показывая, что они в его понимании есть маргиналы, он над ними возвышается. И от этого он не проигрывает», — подчеркивает эксперт.

Проигрывают ли в данном случае оппоненты Жвачкина? Пучкин считает, что всё зависит от того, как они на это реагируют. Он вспоминает, что в 90-годы, «когда была реальная политическая борьба», оппоненты использовали такие возможности.

«Но сегодня в рамках «крымского консенсуса» ни ЛДПР, ни КПРФ на это не решатся. Они, возможно покритикуют, но серьёзных политических дивидендов не извлекут. поскольку, если они вступили в этот альянс, то резкой критики они себе позволять не могут».

Может ли отказ Жвачкина участвовать в теледебатах произвести какое-то впечатление на электорат? Эксперт указывает, что дебаты претерпели значительную эволюцию. Когда их только ввели, с 1989 года по 2004 год включительно, для электората их исход был весомым. И иногда результат оказывал серьезное влияние. Но после того как представители партии власти вышли из дебатов, отмечает политолог («а они не участвуют в них более десяти лет, это их осознанная тактика, и они ее придерживаются»), то это нанесло им огромный ущерб.

«На самом деле Жвачкину, как не самому сильному публичному политику, на дебатах делатьто было нечего. У Жвачкина это — слабая компонента его личности. Тем более Алексей Диденко мог стать для него очень неприятным соперником, поскольку он, если Владимира Жириновского на выборы президента не пустят, ходит в первой тройке от ЛДПР. Это молодой, энергичный эрудированный и подготовленный кандидат. И в этом отношении у Жвачкина могли быть серьёзные проблемы, большой шанс, что он эти дебаты не выиграл бы», — указал Дмитрий Пучкин.

В то же время предвыборная кампания в Томской области особых интриг или сюрпризов, по словам политолога, преподнести не должна.

«Ни в каких федеральных обзорах Томская область как регион, где готовятся какие-то интриги на выборах, не значится. Её особенность в том, что она является самой провальной у коммунистов и всегда выигрышной для кандидатов от партии власти. У этого региона устойчивый электорат, настроенный либерально-центристско. То есть, по левой его ориентации, регион — самый слабый во всей Западной Сибири. Поэтому у коммунистов там всегда были большие проблемы. У ЛДПР — результаты всегда более чем средненькие. Но Алексей Диденко — товарищ харизматичный, при этом он представитель династии управленцев. Самый сильный представитель партии ЛДПР, по крайней мере, в зауральской части России. И он мотивирован показать хороший результат. Но вероятность второго тура, я думаю, минимальна. Главная причина — не потому, что с хорошей кампанией идет Жвачкин, а потому, что главное следствие «крымского консенсуса» — это падение всех рейтингов парламентских партий. И если Диденко наберет хорошие проценты, значит, эти проценты уйдут не у Жвачкина, а у КПРФ и «Справедливй России». А Жвачкин, я думаю, должен набрать от 51 до 55% голосов при низкой явке», — подытожил Пучкин.

Напомним, досрочные выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Вопрос выборов главы региона встал после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина.

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Выдвигать кандидатов на выборы губернатора Томской области могли только политические партии. В поддержку кандидатов необходимо было собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований. Последний раз губернатора региона выбирали прямым голосованием в 2003 году. В июне 2012 года депутаты томской Законодательной думы утвердили закон о прямых региональных выборах главы. С этого времени губернатор избирается тайным голосованием сроком на пять лет.

Отметим, что томский избирком отказал в регистрации кандидату от областного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Олегу Федосееву из-за того, что кандидат не представил необходимых для регистрации документов в установленный срок.

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На проведение выборов в региональном бюджете заложено порядка 90 млн рублей.