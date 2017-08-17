Севастополь, 17 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Министерство экономического развития совместно с правительством Севастополя перераспределило средства на некоторые объекты, по которым происходит отставание в рамках федеральной целевой программы. Это позволит выровнять исполнение работ по проектированию и строительству запланированных объектов. Об этом говорилось по итогам совместного заседания 17 августа заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова и врио губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент ИА REGNUM

Светлана Иванова ИА REGNUM Визит замглавы Минэкономразвития РФ в Севастополь

Как сообщало ИА REGNUM, Назаров, курирующий исполнение ФЦП в регионе, за последнее время дважды посещал Севастополь и оба раза довольно критично высказывался о ходе выполнения намеченных работ.

В этот визит он избежал негативной оценки работы правительства Севастополя и заявил только о положительных изменениях. Примечательно, что городское правительство заблаговременно запретило СМИ задавать любые вопросы на пресс-подходе по итогам закрытого совещания.

Назаров сообщил, что «исходя из реалий» произошла корректировка программы по некоторым объектам ФЦП. Также перераспределены средства внутри программы.

«На сегодня у нас нет сомнения, что доведенные Севастополю средства будут в текущем году все освоены. По нескольким объектам мы откорректировали суммы, чтобы не допустить неосвоения, и деньги «перенесены» на объекты, по которым гарантировано будет освоение средств», — сказал Назаров.

Он отметил, что «субъект разворачивает работу» по большому количеству объектов, которые необходимо спроектировать в 2017 году. Благодаря перераспределению денег начнется «опережающее проектирование» по будущим строящимся объектам.

Возможно, что в том числе речь идет и о трех детских садах, сдача которых была запланирована в этом году, но перенесена на 2018 год.

Следует отметить, что Овсянников находится в избирательном процессе предстоящих выборов главы города. Наблюдатели называют его главным претендентом на пост.

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Севастополь отстает в строительстве объектов федеральной программы

Добавим, что план по ФЦП в 2016 году был исполнен в Севастополе на 67% — после того, как в конце года в программу и график внесли изменения, а часть объектов перенесли на 2017 год.