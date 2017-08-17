Ярославль, 17 августа, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый не видит основания для снятия с выборов партии «Яблоко». Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославский горизбирком

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в избирком поступило заявление от физического лица, в котором предлагается отменить регистрацию списка партии на выборах в муниципалитет, так как в одной из территориальных групп у «Яблока» нет кандидата, и это противоречит региональному закону.

«Заседание комиссии состоится сегодня в 4 часа. Подготовлен проект решения об отказе заявителю. Снять список партии может только суд, а заявителем может выступить либо наша комиссия, либо одна из партий. Мы не видим основания для обращения в суд. Дело партии, сколько кандидатов выдвигать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Андрей Бурьяноватый.