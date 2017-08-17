Челябинск, 17 августа, 2017, 14:09 — ИА Регнум. На Южном Урале растет поддержка некоммерческих организаций. Участников НКО мотивируют получать гранты, что закрывает определенное направление по социальной работе с населением, а также позволяет трудоустраивать людей в некоммерческий сектор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин

Некоммерческие организации Челябинской области готовятся подать заявки на второй тур получения президентских грантов. Специально для этого в Челябинске 16 августа прошел семинар-практикум «Подготовка некоммерческими неправительственными организациями заявок на конкурс президентских грантов в 2017 году». Куратором мероприятия выступило Управление общественных связей правительства Челябинской области.

В зал заседаний в здании правительства Челябинской области пришли послушать спикеров порядка 200 представителей НКО региона. Мероприятие открыл специально прибывший генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Он отметил, что одним из главных факторов, позволяющих рассчитывать на получение президентского гранта, является качественно описанный проект, а для этого необходим навык прогнозирования и базового планирования.

«Для Фонда важно, чтобы вся страна участвовала в конкурсе и побеждала. Средний по России показатель — это 15% прошедших заявок. В Челябинской области этот показатель — почти 19%. Поэтому мы открываем второй конкурс в регионах, для этого проводим семинары-практикумы в них, чтобы объяснить региональным организациям, что они могут доверять и получать реальную помощь в реализации своих проектов», — сообщил Илья Чукалин.

По данным руководителя Фонда президентских грантов, наибольшее количество заявок поступают от НКО, работающих в сфере здравоохранения, образования и соцподдержке людей с ограниченными возможностями.

Региональная власть позиционирует работу по развитию некоммерческой деятельности и грантовой поддержки НКО как направление в формировании рынка социальных услуг. На развитие сектора НКО возлагаются задачи по дополнительному образованию, просвещению, патриотическому воспитанию молодежи и другие в социальной сфере. Кроме того, растущий некоммерческий сектор позволяет мотивировать людей на получение грантов, а положительный результат даёт возможность трудоустроить людей.

В настоящее время проходит прием заявок второго Конкурса президентских грантов. Он продлится до 29 сентября 2017 года. Подаются заявки в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов.

Как отмечают активисты, благодушный фон, формируемый представителями региональной власти, не помешал экспертам, работающим в социальной сфере, высказывать опасения в связи с наметившейся тенденцией по уходу государства из социальной сферы. При этом вопросы, например, семейной политики, работы с семьями постепенно передаются на откуп российских НКО, которые, несмотря на антиювенальные заявления высокопоставленных чиновников, начинают реализовывать политику, продвигаемую западными НКО. Кроме этого, общественники отмечают, что уход государства из социальной сферы противоречит Конституции Российской Федерации, в которой Россия обозначена как социально-ориентированное государство.

Напомним, итоги первого Конкурса президентских грантов в 2017 году были объявлены 31 июля. В Челябинской области победителями стали 16 проектов на общую сумму порядка 26 млн рублей. Из них челябинские НКО: Благотворительный фонд поддержки и развития местного сообщества Челябинской области получил 1 млн 97 тыс. 44 рубля, Благотворительный фонд «Мечта» — 694 тыс. 285, Челябинская региональная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» — 1 млн 764 тыс. 531, Хуторское казачье общество Советского района г. Челябинска «Южный» — 499 тыс. 488, Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала» — 463 тыс 602, Автономная некоммерческая организация «Детская республика — центр детских и молодежных социальных инициатив» — 1 млн 676 тыс. 84, Некоммерческая организация фонд развития аэронавигации им. Пирогова Г.Н. — 400 тыс., Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс» (Проект по профилактике ВИЧ) — 497 тыс. 155, Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Планета детства» — 1 млн 133 тыс. 436, Автономная некоммерческая организация центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» — 4 млн 628 тыс. 264 рублей.

В Челябинской области получили финансирование под свой проект: Миасская городская общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта» — 1 млн 564 тыс. 222, Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам «Бумеранг добра» — 2 млн 999 тыс. 475 рублей. Автономная некоммерческая организация «Центр решения социальных проблем и развития гражданского общества, благотворительности и добровольчества «Актив будущего» из Магнитогорска получила 7 млн 235 тыс. 308 рублей.