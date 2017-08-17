Калуга, 17 августа, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Порядка 58,6 млн рублей похищено мошенниками в одном из калужских банков, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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По данным ведомства, подозреваемые в период с 2012 года по 2014 год, предоставляя в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и имуществе принадлежащей им коммерческой организации, неоднократно получали крупные кредиты, обязательства по которым в полном объёме не исполнили.

Кроме того, с целью дальнейшей легализации, взятые в кредит деньги активно переводились на счета организаций, подконтрольных мошенникам.

В настоящее время уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере кредитования и легализации денежных средств направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области в 2016 году выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия, присвоение или растрата вверенного имущества. Полицейскими также раскрыто 31 преступление, связанное с хищениями на потребительском рынке.