Москва, 17 августа, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Рабочая группа Банка России провела инспекционную проверку банка «Легион» и выявила недостачу денег и ценностей, эквивалентную 0,37 млрд рублей. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Отсутствие в кассах наличных денег — 0,36 млрд рублей в рублевом эквиваленте — и ценностей, помещенных в банк на ответственное хранение, обнаружилось при проведении ревизии. Кроме того, накануне отзыва лицензии банка из помещения пропали кредитные досье заемщиков, оригиналы кредитных договоров и договоров залога.

Отмечается, что признаки уголовно наказуемых деяний могли осуществить бывшие руководители и собственники акционерного коммерческого банка «Легион». Соответствующие сведения направлены в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.

Напомним, 7 июля 2017 года Банк России лишил АКБ «Легион» лицензии на осуществление банковских операций. Зарегистрированный в Москве банк полностью потерял собственные средства, кроме того, из кассы «Легиона» пропали материальные ценности.

ЦБ назначил временную администрацию для управления кредитной организацией. По данным на 1 июня 2017 года, АКБ «Легион» занимал 157 место в банковской системе России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Банк России отобрал лицензию на осуществление банковских операций московского «РИАБАНКа». Неэффективная система управления рисками привела кредитную организацию к появлению значительного объема активов низкого качества. Кроме того, «РИАБАНК» был вовлечен в сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом денежных средств за пределы страны.