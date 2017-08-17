Киев, 17 августа, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Тяжелая болезнь российской актрисы Веры Глаголевой связана с ее политической позицией. Об этом сообщили представители украинского сайта «Миротворец» на странице в соцсети Facebook.

Цитата к/ф «В четверг и больше никогда». реж. Анатолий Эфрос. 1977. СССР Вера Глаголева

По их мнению, артистка «поддержала агрессию России против Украины», а также нарушила «государственную границу Украины».

«Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти, — говорится в сообщении. — Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти?»

Представители сайта также упомянули в своем сообщении певца Иосифа Кобзона и сатирика Михаила Задорнова, которые по слухам, также борются с серьезными заболеваниями.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 августа в Германии на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева. Актриса проходила лечение от онкологического заболевания в одном из госпиталей страны.

Прощание с Глаголевой пройдет 19 августа в московском Центральном доме кино.

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