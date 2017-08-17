Москва, 17 августа, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Житель Тамбовской области Алексей Мелехов, который уже более года судится с оператором сотовой связи МТС, заявил абсурдную сумму иска, однако этот случай может спровоцировать волну исков к сотовым операторам на фоне претензий ФАС на цены операторов в роуминге.

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Мелехов пытается взыскать с МТС 30 млрд рублей, этот иск компания МТС отнесла к «судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности» компании. Об этом говорится в отчете оператора за II квартал 2017 года.

У клиента компании был подключен тарифный план «Smart 022015» стоимостью в 450 рублей в месяц. В него включены 3 Гб интернет-трафика и 500 минут звонков. После окончания включенных в тариф минут, одна минута стоит 1,5 рубля.

Мелехов решил подать иск за шесть списанных бесплатных минут, включенных в тариф. Это, по его мнению, произошло в ночь на 22 июня 2016 года — с 12 ночи до 9 утра. Иск подан о компенсации морального вреда.

В суды Мелехов обращался дважды, в январе 2017 года в Мичуринский суд и в апреле 2017 в апелляционный суд. После отклонения исков он подал кассационную жалобу. В МТС уточнили, что, как правило, такие жалобы решаются в досудебном порядке.

Тем не менее иски в суд на операторов сотовой связи подаются регулярно. Например, в марте 2012 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу истца, который не смог получить полную информацию о тарифе из договора с компанией МТС. Договор был написан настолько мелким шрифтом, что нарушил СанПиН 1.2.1253−03 «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых».

Согласно решению суда, исковые требования Свердловской региональной общественной «Общество защиты прав потребителей Свердловской области», действующей в интересах истца, к ОАО «МТС» о защите прав потребителей удовлетворены частично. С МТС была взыскана компенсация морального вреда. Еще одно решение о компенсации морального вреда было вынесено Ленинским райсудом Краснодара: там речь шла о незаконной выдаче оператором связи региона третьему лицу детализации разговоров абонентов.

Кроме того, именно в иске к МТС впервые в российской судебной практике оператор снизил стоимость услуг. Абонент в 2007 году смог восстановить первоначальный тариф и обязать МТС вернуть переплату. Тогда был изменен тарифный план «Безлимитный», и, по сути, он перестал быть безлимитными — был установлен лимит на местные вызовы в 2 тыс. минут.

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В августе 2017 года в Иркутской области в судебном порядке было взыскано с компании МТС более полумиллиона рублей в пользу клиента: с его банковской карты были незаконно списаны деньги. Местный житель годом ранее получил сообщение от МТС, в котором отмечалось, что оператор заменил ему сим-карту, хотя абонент об этом не просил. Вскоре стало известно, что с его банковской карты списали 500 тыс. рублей.

Судебная практика и претензии ФАС могут подтолкнуть граждан России более активно защищать свои права. По словам эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, которого цитирует ФАН, речь идет не только о пропавших деньгах и переданной незаконно информации, но и о «списанных» минутах и навязанных услугах, когда услуга при подключении была бесплатной, а затем без предупреждения стала платной.

Что касается ситуации вокруг требований ФАС к сотовым операторам о выравнивании цен в роуминге внутри сети, то «большая четверка» ходатайствовала об ознакомлении с отчетом службы, на основании которого были вынесены предупреждения. Требование к сотовым операторам МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России было выдвинуто ФАС в июле. До 10−13 августа необходимо было либо выполнить требование, либо мотивировать отказ от исполнения.

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В начале августа ФАС завела в отношении «большой четверки» дела по подозрению в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. Сколько компании зарабатывают на внутрисетевом роуминге — неизвестно. Тем не менее, ФАС считает установку разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушением закона «О защите конкуренции».

По мнению члена экспертного совета по развитию конкуренции при правительстве РФ Вадима Новикова, для пересмотра тарифных планов требуется обязательное согласие клиента. Кроме того, снижение под давлением ФАС цен на роуминг может повлечь за собой удорожание других тарифных планов, когда одним пользователям придется платить за других — ведь эта услуга является частью тарифного плана.