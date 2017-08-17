США ждут от России покаяния и ведут мир к апокалипсису: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Мир в тупике: Реализация агрессивных заявлений США по КНДР ведёт к апокалипсису;
- Раскаиваться не за что: США ждут от России покаяния и посыпания головы пеплом;
- Результат опроса: Рейтинг Владимира Путина вырос вдвое среди республиканцев США;
- Проверка покажет: поставлял ли Запад химоружие в Сирию, разберётся ООН;
- Война чужая — дети наши: возвращение вывезенных в арабские республики детей.