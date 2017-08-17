Ярославль, 17 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. 16 августа в Ярославле полиция и первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат облдумы Александр Воробьев пресекли агитационную деятельность партии «Коммунисты России» на площади Труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Воробьев.

Фото страницы Александра Воробьева в Facebook Листовка «Коммунистов России» в Ярославле

В течение 3 дней «Коммунисты России» проводили на площади пикет с агитационным кубом, направленным против КПРФ, а также собирали подписи горожан.

«В последнюю неделю эта партия начала активную контрагитацию против нас и ряда других партий: выпущена листовка, газета, выставлен пикет. Основной удар направлен на КПРФ. Нас называют «бандой». Я пришел в горизбирком и спросил, зарегистрированы ли эти материалы. Они сказали, что да. Я тогда спросил, а если мы придем с материалом, в котором кандидаты от «Единой России» названы бандитами, это тоже зарегистрируют? Зампредседателя комиссии сказал мне, что это не их дело, они занимаются только проверкой оплаты агитационных материалов, а все остальное — компетенция правоохранительных органов и суда. Я вызвал полицию на площадь Труда, где развернут пикет против нас. Приехали Росгвардия и следственная группа. Я написал заявление об оскорблении нашей партии. У куба стояли студенты, которые сказали, что им платят по 250 рублей в час, а что такое КПРФ и «Коммунисты России», они не знают. Со студентов взяли объяснение, они убрали свой куб. Мы будем обращаться в суд, требуя запрета на распространение таких материалов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Яроблдумы Александр Воробьев.

Конфликт произошел в ходе предвыборной кампании в муниципалитет Ярославля, выборы состоятся 10 сентября.