Ярославль, 17 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Фото дороги сделала многодетная мама Залия Димитриевская, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По этой «тропе» женщины с детьми ходят в детскую поликлинику после того, как ее закрыли на улице Строителей и перевели в Норское.

Страница Facebook Залии Димитриевской «Дорога» в детскую поликлинику

Это произошло в начале года. Тогда эта тема вызвала широкий общественный резонанс, более того, с жителями 15-го микрорайона встречался президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, члена центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Вопрос о необходимости «переезда» поликлиники, где обслуживается 2,5 тысячи малышей, объяснили вопросами безопасности и крайней степенью изношенности самого здания, многочисленными предписаниями пожарной инспекции. Но для родителей вопрос перевода стал очень болезненным, поскольку возникли сложности с транспортной доступностью Норской поликлиники.

В принципе она вроде бы и рядом, и даже видна из 15-го микрорайона — но добраться до нее очень сложно.

«Можно ехать на автобусе №10, но он идет не напрямую, а через все Брагино, с пробками это занимает 30−40 минут. Еще два автобуса — №70 и №77 — ходят с интервалом через час, а с 9 до 12 и с 14 до 17 у них вообще перерыв» — объяснила многодетная мама Залия Димитриевская.

Поэтому мамочки с колясками идут пешком, через поле. По прямой там — пять минут. Но путь этот в буквальном смысле опасен — на тропе, заваленной досками, можно легко сломать ногу. Да и просто страшно — вокруг заросли и кустарник.

«Мы везде обращались, писали и в правительство, и в департамент транспорта, ОНФ в курсе нашей проблемы, они тоже пытаются ее решить, но ничего не получается», — говорит Залия Димитриевская корреспонденту ИА REGNUM.