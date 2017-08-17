Москва, 17 августа, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Девять столичных застройщиков, привлекающих денежные средства граждан в долевое строительство, не предоставили в Москомстройинвест отчетность за II квартал 2017 года, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся ситуацию сотрудники комитета, в основном это компании-банкроты, которые занимались не столько строительством жилья, сколько возведением финансовых пирамид за счёт средств обманутых дольщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Отчетность за II квартал 2017 года в Москомстройинвест представили 252 застройщика из 261 компании, которые возводят недвижимость в Москве с привлечением денежных средств граждан», — заявили в комитете.

В основном не представили отчетность «проблемные» компании, которые уже являются фигурантами уголовных дел о нецелевом расходовании средств дольщиков. Последние остались без оплаченного жилья.

«Комитет уже неоднократно предпринимал меры воздействия на них, чтобы обеспечить и защитить права дольщиков», — отметили в Москомстройинвесте.

Так, перед комитетом не отчитались ООО «Интерком»; АО «Керамо»; ООО «Агрострой»; ООО «МарьиноСтрой»; ООО «СтройПлюс»; АО «Глобинвестстрой»; ООО «МарьиноСтройГрупп»; ООО «ГСК «Лаврский»; АО «Концепт Инвест». Большинство указанных компаний находятся в состоянии банкротства.

ООО «Интерком», привлекало деньги дольщиков на строительство ЖК «Искры радости», расположенном по адресу улица Искры, 3 и улице Коминтерна. ООО «Агрострой» — на ЖК «Ново-Никольское» в Новой Москве. ООО «МарьиноСтрой» вело строительство ЖК «Марьино-град» в московском поселении Филимоновское. ООО «Глобинвестрой» оставило без жилья людей, инвестировавших в ЖК «Терлецкий парк».

Отметим, что ООО «СтройПлюс», ООО МарьиноСтройГрупп» и ООО МарьинСтрой» принадлежат Михаилу Оглоблину — сыну Марины Оглоблиной, ранее занимавшей посты сначала руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, а затем министра строительства в Подмосковье.

Принадлежащие Оглоблину компании занимались крупным строительством с привлечением средств дольщиков в Новой Москве. Они возводили ЖК «Спортивный квартал» и ЖК «Марьино град».

В рамках проекта «Спортивный квартал», например, было запланировано возведение 15 жилых домов различной этажности, детского сада и школы. Объект обещали сдать еще в 2015 году. Ранее сообщалось, что недострой передадут компании Сapital Group.

В отношении застройщика «МарьинСтрой» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Следователи выясняют, с каким контрагентами работал застройщик, в какое время и в каких объёмах могли выводиться средства, предназначенные для строительства.

ООО «ГСК «Лаврский» и АО «Концепт Инвест» также привлекали средства граждан под строительство жилой недвижимости и не выполнили в установленные сроки свои обязательства перед ними.

«Как минимум за непредставленную вовремя отчётность всем этим застройщикам к уже имеющимся у них неприятностям добавится административная ответственность», — пояснили в комитете.

Напомним, что согласно 214-ФЗ, компании, привлекающие денежные средства граждан в долевое строительство, обязаны сдавать в Москомстройинвест ежеквартальную отчетность. Они должны уложиться в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.