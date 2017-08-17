Донецк, 17 августа, 2017, 12:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 16 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 60 раз, сообщают 17 августа СМИ народных республик.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиновка, Первомайск, Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 60 раз. Под огнем оказались 25 населенных пунктов.

В ходе обстрелов солдатами ВСУ были повреждены три здания в селе Спартак и три жилых многоквартирных дома в Докучаевске.

Читайте также: Киев провоцирует Россию и кидает бойцов на мины: Радио REGNUM

По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, еще четверо получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 35 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Старогнатовки, Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Зайцево, Новоалександровки, Новозвановки.

Напомним, Киев начал войну в 2014 году против собственного населения в Донбассе. Обвиняя ополченцев в «нарушении перемирия», Украина раз за разом совершает нападения на позиции войск республик и обстреливает населенные пункты на неподконтрольной территории.