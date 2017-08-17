Москва, 17 августа, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Инвесторы вновь скупают гособлигации РФ и обеспечивают укрепление рубля, который приблизился к курсу 59 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Укрепление рубля обеспечено притоком иностранного капитала на российский долговой рынок, инвесторы вновь скупают гособлигации России, стремясь заработать на разнице ставок. Их интерес подстегивает завершение дивидендного периода и снижение уровня геополитической напряженности», — считает Кисляк.

По его словам, в ходе выплат дивидендов акционеры проводили обратную конвертацию, в результате чего спрос на иностранную валюту в первой половине августа существенно увеличился.

«Сейчас же на первый план вышли вновь операции carry trade (продажа низкодоходной и покупка высокодоходной валюты), которые и подстегивают укрепление российской валюты, даже в условиях падения цен на нефть», — объясняет Кисляк.

По его прогнозам, в ближайшее время курс будет колебаться в рамках узкого коридора 58,8 руб. — 60,3 руб. за доллар. Резкого ослабления национальной валюты стоит ожидать только в случае роста напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном, уверен эксперт.

«В то же время нельзя не отметить, что в среднесрочной перспективе на курс рубля может оказать негативное воздействие стремление Федеральной резервной системы США изъять из финансовых рынков ликвидность путем выпуска гособлигаций», — отметил Кисляк.

Российская валюта 17 августа стала укрепляться: курс евро впервые за три недели просел ниже 70 рублей, а курс доллара постепенно приближается к отметке 59 рублей. Приблизительно с таким курсом доллара рубль начинал этот год — в январе цена одного доллара достигала 59,6 рубля. Весной рубль укрепился, и в апреле 2017 года курс достигал отметки 56 рублей за доллар. Однако за лето российская валюта потеряла свои позиции: в августе цена доллара не опускалась ниже 59 рублей и постоянно приближается к отметке 60 рублей.

В то же время по отношению к евро российская валюта продемонстрировала гораздо более драматичное падение. Так, в январе цена одного евро составляла 63 рубля. К апрелю валюта Евросоюза упала, и ее стоимость колебалась около 60 рублей. Но к лету рубль вновь ослаб: в августе средняя цена одного евро достигает 70 рублей.