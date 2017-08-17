Симферополь, 17 августа, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Имущество первого из 11 крымских санаториев, являющихся государственными бюджетными учреждениями, планируется выставить на продажу уже в сентябре. Уже известно, что продан будет санаторий с говорящим названием «Пионер», и на него уже есть претенденты.

Архип Куинджи. Крым. Южный берег. 1887

О начале процесса продажи санаториев сообщил ТАСС глава Минэкономразвития Крыма Андрей Мельников. По его словам, на приобретение «Пионера» уже есть как минимум четыре потенциальных покупателя.

Более того, высказал уверенность Мельников, девять из 11 крымских санаториев продадут, скорее всего, уже до конца этого года, ещё два — в следующем году. По словам чиновника, интерес к приобретению санаториев крайне активный: «Мы уже приблизились к сотне показов (санаториев) в последнее время», — заявил Мельников.

Мельников также не исключил, что какие-то из санаториев могут быть переданы на баланс другим российским регионам.

Отметим, продажу 11 санаториев крымские власти анонсировали в этом году. В числе объектов, запланированных к продаже, — санатории «Прибой», «Солнечный», «Пионер», «Юность», «Ай-Тодор», «Алупка», «Родина», «Республиканский противотуберкулезный санаторий им. Семашко», «Предгорный», «Противотуберкулезный санаторий им. Чехова», «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк».

Ранее Мельников заявлял, что от продажи этих объектов бюджет Крыма должен получить до двух миллиардов рублей. При этом в числе основных требований к покупателям — сохранение профиля, а также сохранение штата сотрудников.

Между тем, по данным Минкурортов Крыма, которые были опубликованы в начале августа, пока туристы, приезжающие на полуостров, предпочитают снимать жилье у частников или вовсе — жить «дикарями». Загрузка отелей и санаториев составила менее 65%: причиной того, что туристы несут деньги частникам, эксперты называют и более высокие цены, а главное — пока еще низкий уровень обслуживания.

Попытки избавиться от пансионатов предпринимают и в других регионах России. Например, в Воронежской области департамент имущества вот уже третий год пытается продать санаторий «Воронеж» в Ессентуках. Торги объявляли несколько раз, существенно опустилась цена, но покупатель так и не нашелся.

В конце июля глава ДИЗО Воронежской области подписал приказ об акционировании другого объекта — ГУП «Детский оздоровительный центр «Воронеж» в Ялте, правда, когда этот лагерь выставят на торги, пока не сообщается.