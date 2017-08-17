Москва, 17 августа, 2017, 14:18 — ИА Регнум. С 1 сентября проект «Иноекино» устраивает ретроспективу «бунтарского» кино. В кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут фильмы «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок».

Постер фильма Бунтарь без причины

«Если в эту программу добавить еще два-три фильма, то это был бы мой личный топ лучших фильмов о молодых бунтарях, — делится Алексей Бажин, руководитель проекта «Иноекино». — Даже выделить какой-то сложно, настолько они все хороши и естественны. Конечно, тут не обходится и без ностальгии, меня с юности привлекали 60-е и 70-е, и в немалой степени, именно своим бунтарским духом. Кто-то будет первого сентября уже о лекциях думать, а остальных я зову «побунтовать» слегка вместе с нами».

История подростка-хулигана в фильме «Бунтарь без причины» была взята из научной работы доктора Роберта Линднера. Создателей фильма главным образом зацепило название, которое в итоге и получила картина. Что делать с текстом работы, поначалу никто не знал, поэтому Линднер написал небольшой рассказ о преступной банде подростков, который позже перерос в сценарий.

Цитата к/ф «Бунтарь без причины». реж. Николас Рэй. 1955. США Вечерний разговор

Изначально лента должна была быть черно-белой. Когда уже были отсняты несколько сцен, Warner Bros. решила сделать цветной фильм в системе CinemaScope. На это кинокомпанию подтолкнули большие кассовые сборы предыдущего фильма с исполнителем главной роли Джеймсом Дином — «К востоку от рая». Такое решение особенно обрадовало режиссера Николаса Рэя, который включил в картину несколько ярких символов. Почти каждый цвет в ленте — от красной куртки главного героя до его синих джинсов — имеет определенное значение.

С криминального фильма «Бонни и Клайд», снятого в 1967 году, зачастую начинают отсчет современного этапа в истории Голливуда. Режиссер Артур Пенн нарушил все правила, диктуемые кодексом Хейса всем голливудским картинам с 1930-х до 1960-х годов. На первый план выходит история Бонни и Клайда с момента их знакомства и до трагичной гибели.

Фильм больше похож на мелодраму, чем на криминальный триллер. Но хаотичная атмосфера, перестрелки, насилие и жестокая смерть главных героев добавили остросюжетности. Лента получилась кровавой даже по современным меркам. Руководители компании Warner Bros. сначала не верили в успех картины и предложили Уоррену Битти, исполнителю главной роли, вместо гонорара 40% от выручки.

Работа над фильмом «Беспечный ездок» шла тяжело: помимо того, что режиссер Деннис Хоппер был неопытным, во время съемок он много пил и употреблял наркотики. То же поведение можно было наблюдать и у других членов группы. Анархичности добавляло то, что сценарий постоянно переписывался, а сцены переснимались. Французская «новая волна» оказала влияние на создателей ленты, и многие диалоги придумывались на ходу. Непосредственность документалистики фильму придавало курение актерами настоящей марихуаны.

Бюджет ленты составлял всего 340 тыс. долларов, и она была лишена поддержки ведущих голливудских студий. «Беспечный ездок» не сразу смог найти дистрибьютера. Однако в итоге картина собрала в прокате только в США 10 миллионов долларов.

«С одной стороны, фильм «Беспечный ездок» является точным и тонким отражением определенного времени — беспокойных 1960-х. Тогда в моде были бунт против консервативной морали, отцовских ценностей, так называемого нормального образа жизни, что, конечно, сильно раздражало поборников нравственности и жесткого порядка, — комментирует киновед Алена Сычева. — С другой стороны, эта кинокартина с представленными характерами, отношениями и ситуациями оказалась актуальна для любой эпохи. Герои фильма бездельничают, курят травку и колесят по дорогам родной Америки. Словом, ведут свободолюбивый образ жизни, чуждый и непонятый обывателям. Будучи милыми, тихими и миролюбивыми парнями, они раздражают даже своим внешним видом — длинными патлами, модной одеждой, шумными мотоциклами, на которых разъезжают не ради эпатажа, а по зову души. Эти парни и не думали шокировать общественность, привлекать к себе внимание или будоражить мещанское болото, но тем не менее разбудили в рядовых гражданах кровожадных зверей.

Нетерпимость — одна из вечно актуальных тем, исследуемая в кино еще со времен Гриффита. Как и великий родоначальник американской кинематографии, режиссер фильма «Беспечный ездок» Деннис Хоппер для животрепещущей темы подбирает новое оформление: для раскрытия актуального содержания он использует неожиданные способы съемки, монтажа, актерской работы, драматургического построения сюжета. Легкая импровизационная манеры игры, привлечение непрофессиональных артистов, отказ от павильонов, использование подвижной камеры, резкий монтаж коротких кусков, ночные съемки при трепещущем отблеске костра, отсутствие активного действия и традиционной интриги, уделение значительного внимания музыке, которая не сопровождает действие, а ведет за собой героев… Все это шло в контру традициям Голливуда с его высоким стилем, эстетской красотой, живописностью каждого кадра, захватывающими сюжетами и правилами железного сценария, не допускающими импровизации. Фильм нарушил многие традиции и, вместе с тем, очаровал публику. Коммерческий успех «Беспечного ездока» доказал востребованность нового кинематографа — Нового Голливуда».