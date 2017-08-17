Калуга, 17 августа, 2017, 12:33 — ИА Регнум. При пожаре в доме калужского села Муратовский щебзавод погиб 3-месячный мальчик из многодетной семьи. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Юлия Карамшук, происшествие случилось вечером 16 августа.

MilanMottl Пустая кроватка

Семья проживала в одноэтажном доме, остальные жильцы которого были расселены. По предварительным данным, это строение ранее было признано ветхим.

Незадолго до пожара родители вышли из дома, чтобы принести воды для хозяйственных нужд, а малыша оставили спать. Через некоторое время мать зашла в дом, чтобы проверить ребенка, и обнаружила, что дом горит изнутри.

Точная причина пожара устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое детей в возрасте 4 и 5 лет, а также 43-летний мужчина погибли на пожаре в частном доме поселка Думиничи Калужской области. Мужчина пытался спасти детей, но не смог выбраться из горящего здания.