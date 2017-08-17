Астрахань, 17 августа, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Такое захватывающее как для детей, так и для взрослых развлечение, как катание на лошадях, может не только приносить радость, но и вызывать негодование. Так произошло в Астрахани. Горожане пожаловались с мэрию на лошадей, которые пасутся в непосредственной близости от детских площадок, а также загрязняют центр.

Аstr.sledcom.ru Лошадь

«У нас на придомовой территории лошадка гуляла и кушала посаженные кустарники и деревья, некоторые везли из других городов. Меня не было. Пришла с работы, а мои деревца обглоданы. На что хозяин сказал — «НУ она же маленькая» (авторские орфография и пунктуация соблюдены — прим. ИА REGNUM ), — негодует жительница Астрахани.

Другой пользователь соцсети поделился, что лошадь ему задом сломала зеркало у машины, а полицейский на это ответил: «Но это же лошадь, что, мол, с неё возьмёшь». Но ведь у каждого животного есть свой хозяин, с которого и спрос должен быть.

Обращение граждан стало поводом для совещания, которое прошло в администрации города и было посвящено проблемам незаконного оказания развлекательных услуг на набережных центральной части города, передает ИА REGNUM 17 августа.

Участники встречи, в числе которых представители полиции и ветеринарной службы, проработали ряд совместных действий для решения проблемы. В числе возможных мер мэр Астрахани Алёна Губанова предложила ужесточить административное наказание.

Градоначальник напомнила, что единственное место в центре Астрахани, где можно официально оказывать услугу по катанию людей на лошадях, — парк «Аркадия». Также в перечне специальных мест, где, согласно постановлению администрации города от 12 июля 2010 года № 4824, можно оказывать услуги по катанию на лошадях, значатся: Советский район — парк Дружба, Ленинский район — микрорайон имени Бабаевского, Трусовский район — парк по ул. Капитана Краснова, парк по ул. Парковой, парк им. Ленина, сквер по ул. Заводская, 40, аллея Строителей. В других местах этот вид бизнеса оказывается незаконным.

«На ближайшем заседании комитета городской думы по городскому хозяйству и благоустройству мы рассмотрим обращение к депутатам думы Астраханской области с просьбой увеличить размер штрафов за незаконное оказание подобных услуг», — подчеркнула мэр.

Напомним, трагический инцидент во время катания на лошадях произошёл в Астрахани в июне 2017 года. На площади Ленина пятилетний мальчик попал под копыта лошади. Ребёнок получил серьезные телесные повреждения. Врачи констатировали у него перелом ключицы и рваную рану полости рта.

Как установило СКР в ходе проверки, мальчик гулял со своей матерью, когда одна из стоявших на площади экскурсионных лошадей внезапно сорвалась с места и наскочила на ребёнка. Маленького пациента незамедлительно госпитализировали в больницу, а наездница вместе с лошадью скрылась с места происшествия.

Добавим, что катание на лошадях, точнее запрет на него в местах массового отдыха горожан, решение о котором приняла мэрия Красноярска, стало поводом для разбирательств в суде. Согласно постановлению мэрии «Об организации досуга граждан с использованием верхового и гужевого транспорта», изданному ещё в мае 2016 года, запрещено организовывать пункты проката лошадей практически во всех местах, где отдыхают горожане, как в центре города, так и во всех районах. Против такого решения выступило региональное УФАС. Летом 2016 года мэрия внесла некоторые послабления для прокатчиков конного транспорта и лошадей, но общие запреты были сохранены. Антимонопольщики сочли это нарушением закона о конкуренции и направили иск в суд. 21 июня 2017 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение о незаконности запрета катания на лошадях в местах массового отдыха горожан, отказав мэрии в иске.