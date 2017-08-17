Киев, 17 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек обратился к Оболонскому районному суду Киева с просьбой освободить его от обязанностей защитника по делу о государственной измене, мотивировав отказ сложностью дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Мешечек пояснил, что он не состоит ни в одном из адвокатских объединений и у него нет возможности привлечь помощников, в отличие от предыдущих адвокатов. Обвинение же попросило суд не удовлетворять просьбу защитника, сообщает телеканал «112 Украина».

Обвинение считает, что такая просьба направлена на затягивание рассмотрения дела. Судья же предложил рассмотреть вопрос об адвокате отдельно в совещательной комнате.

Мешечек стал адвокатом Януковича 12 июля, его назначили в связи с выходом экс-президента из судебного процесса — сам Янукович отказался от адвокатов

Напомним, прокуратура завершила расследование дела в отношении Януковича о госизмене в начале 2017 года, после чего оно было передано в суд. Бывшему президенту инкриминируют не только госизмены, но и посягательство на территориальную целостность Украины, и другие преступления.

Янукович, находящийся в России, обвиняется в госизмене заочно, Киев объявил его в международный розыск. При этом на Украине арестована его собственность. Сам Янукович на пресс-конференции 5 июля заявил, что не намерен далее участвовать в судебном процессе над ним и отзовёт своих защитников по данному делу.

«Это не суд, а чистой воды профанация», — сказал Янукович, отметив, что исход процесса над ним «заранее определён». В профессионализме адвокатов он не сомневается, однако они «бессильны» в стране «униженного правосудия».

В этот же день прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что Оболонский районный суд на ближайшем заседании может принять решение о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката в связи с его заявлением об отказе от услуг своих защитников.

26 июня Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение по сути дела. Судебное заседание продлилось 30 минут. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) со своей стороны продолжает настаивать на непосредственном присутствии Януковича в зале суда, гарантируя ему полную безопасность.

Тем не менее после отзыва адвокатов из судебного процесса суд потерял последнюю легитимность, считает защита Януковича. Более того, осуществление правосудия Оболонским судом по этому делу без участия экс-президента невозможно.