Ярославль, 17 августа, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Вчера в городскую избирательную комиссию поступило предписание, согласно которому помещения на улице Нахимсона необходимо срочно освободить из-за угрозы обрушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый.

Из здания горизбиркома эвакуировали сотрудников

«Надо переселяться, а куда — не знаем. Сейчас ищем возможные варианты, где нам можно было бы разместиться. Ходим с КУМИ, смотрим, думали о бывшем здании Кировской районной администрации на улице Республиканской, но там разруха. Вот сейчас на улице Андропова смотрим помещение. У нас в штате 5 человек, нам необходимы площади около 50 метров» — сказал Андрей Бурьяноватый.

Напомним, 1 августа ИА REGNUM писало том, что здание горизбиркома может рухнуть из-за незаконных работ в подвале. Тревогу начали бить собственники и сотрудники гостиницы «Алеша Попович Двор», расположенной в доме по ул. Нахимсона, 21. Он имеет общую стену и граничит через сквозную арку с домом № 17. Это здание — «корпус Ансамбля Гостиного двора 18-го века» — является объектом исторического и культурного наследия федерального (общесоюзного) значения. Такой статус ему присвоен в соответствии с указом президента РФ в 1995 году.

«В мае 2017 года неизвестные нам лица, вероятнее всего, собственники помещений первого этажа ООО «Ярославский печатный салон», решили выкопать подвал и начали незаконные строительные работы по выборке грунта. Всего без получения каких-либо согласований и разрешений ими было вывезено порядка 120 куб. м грунта. Видеозапись вывоза грунта была сделана сотрудниками гостиницы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего ГРК «Алеша Попович Двор» Александр Крячков.

В результате в подвале памятника федерального значения была вырыта никаким образом не укрепленная глубокая яма. Как следствие, пошли жалобы от собственников здания гостиницы, имеющей с памятником общую стену.

«По нашему мнению, данные действия ослабили фундамент несущей стены в здании по ул. Нахимсона д. 21, в помещениях образовалось множество трещин на стенах, в том числе и на несущей, что свидетельствует о грубейших нарушениях и халатности при производстве строительных работ. Трещины на стене с каждым днем становятся больше. Также в ряде помещений и номеров гостиницы «Алеша Попович Двор», расположенных на втором этаже, перекосило дверные проемы и двери открываются с трудом. Мы имеем все основания полагать, что находиться в данном здании небезопасно для жизни», — сообщает в своем обращении в прокуратуру руководство гостиницы.