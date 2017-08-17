Барнаул, 17 августа, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Власти Алтайского края обнародовали некоторые итоги по легализации доходов населения. Они свидетельствуют о том, что за два года процесс этот принес существенные результаты. Региону даже удалось на 2 тысячи превысить планку Минтруда РФ и за год легализовать труд 30 тыс. работников. По этому показателю Алтайский край вышел в лидеры в Сибири, и входит в десятку передовых регионов в стране, передает «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

По оценке министра труда Михаила Дайбова, большинство работающих без официального оформления трудовых отношений, представляют торговлю, сферу услуг, сельское хозяйство и обрабатывающее производство. Вместе с тем в ряде муниципалитетов утверждают, что резервы легализации трудовых отношений исчерпаны. Министр труда Алтайского края с этим не согласен.

«Давайте посмотрим как идёт посевная кампания. Сколько техники у фермеров задействовано? И сколько рабочих у них в официальной статистике? Один человек физически не может работать на двух-трех единицах техники. Даже не выходя из кабинета понятно, что резервы ещё есть», — подчеркнул Михаил Дайбов.

Битва с теневой занятостью началась два года назад. За это время в крае прошли встречи с 30 тысячами работодателей. На официальные договоры перевели 64 тысячи работников.

Напомним, в Алтайском крае ведется и реестр социально ответственных и социально ориентированных работодателей. В настоящее время в него включены более 300 организаций, которые соблюдают нормы трудового законодательства и обеспечивают достойные условия труда для более чем 60 тысяч человек. За период реализации проекта от претендентов поступило более 1,5 тысячи деклараций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, число торговых центров в Барнауле и внушительный автопарк стоящих возле них «люксовых» иномарок, как-то не вяжется с уровнем заработной платы в Алтайском крае. Ее средний размер, если верить статистикам, растет (хоть и понемногу) но по-прежнему не превышает 22 тысяч рублей. А вот миллиардеров, по итогам декларационной кампании 2017 года, в регионе стало больше на целых три человека (по последним данным, миллиардный доход задекларировали четыре жителя Алтайского края, тогда, как в 2016 году был всего один).

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«Действительно, принято считать, что в сельском хозяйстве высокий уровень неформальной экономики, но это связано еще и с тем, что у нас значительная часть сельхозпродукции производится в личных подсобных хозяйствах», — заявил в ответе на вопрос ИА REGNUM в ходе состоявшейся накануне прямой линии председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко.

И все-же, по самым приблизительным данным, доля теневого оборота только зерновых в Алтайском крае составляет не менее миллиарда рублей.

По мнению генерального директора ООО Альянс-Агро, руководителя группы «Аграрный бизнес» ОНФ в Алтайском крае Александра Босяка, теневой бизнес вреден уже тем, что давит на легальный финансово.