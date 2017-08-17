Ярославль, 17 августа, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Онлайн-трансляции пятничного общегородского совещания в ближайшее время не возобновятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Трансляция общегородских совещаний прекращена на неопределенное время

По всей видимости, городские власти решили, что опыт открытых пятничных общегородских совещаний, которые ведет Владимир Слепцов, пока нужно прекратить. Напомним, о том, что ОГС будет транслироваться в онлайн-режиме, было заявлено в конце июня. Первая такая трансляция состоялась в пятницу, 30 июня, и сразу же привлекла внимание общественности. Ярославцы с удовольствием смотрели в режиме онлайн, как мэр города «распекал» своих подчиненных. Остряки сразу же назвали совещание «онлайн-поркой» и «онлайн-разносом». Особенно от мэра доставалось дорожникам и представителям управляющих компаний. Многие высказывания Владимира Слепцова тут же цитировал ярославские информагентства. А про «бутерброды без лука» написали практически все федеральные СМИ, после чего Владимир Слепцов стал более осторожен в высказываниях.

Но две недели назад, 4 августа, жители Ярославля остались без уже полюбившегося пятничного развлечения.

«В связи с техническими сложностями прямые трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля временно не будут осуществляться. Трансляции будут возобновлены сразу после исправления ситуации» — пояснили тогда в мэрии Ярославля и уточнили, что сигнал транслировался с камеры Городского телеканала, но из-за несовпадения форматов его не смог взять интернет-провайдер. Нужна была некая деталь, срок доставки которой затягивался.

Но сегодня, спустя почти две недели, становится понятно, что дело все же не в детали и не в технических сложностях.

«В ближайшее время трансляция общегородского совещания возобновлена не будет» — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города. Точно так же нашему корреспонденту было отказано в присутствии на совещании. Причина — нехватка мест в зале.

Что же, это и неудивительно. Впереди — два ключевых события: визит в Ярославль Владимира Путина и сентябрьские выборы. При этом заявленные сроки благоустройства исторического центра сорваны, так же как и сроки ремонта дорог. Вряд ли в мэрии заинтересованы в том, чтобы обсуждение этих провалов ушло в СМИ и социальные сети.